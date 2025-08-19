Pieredzes stāsts. Kā atbrīvojos no piena sēnītes sev un mazulim
Vai jums ir bijis tā, ka par kādu problēmu, kas jūs ik pa laikam piemeklē, ar skumjām un fatālismu nodomājat: “Un tā būs visu mūžu?” Man tā bija ar kādu delikātu parādību – piena sēnīti, kas ik pa laikam apgrūtināja dzīvi, bet, kad pieteicās pirmais bērns un “parādība” tika arī viņam, ne pa jokam sadusmojos un sāku meklēt risinājumu.
Visas t. s. piena sēnes izpausmes esmu jutusi jau kopš pusaudzes gadiem: apsārtums, nieze, izdalījumi, plaisiņas vulvā – viss kā pēc grāmatas; un esmu ar to cīnījusies visiem iespējamajiem līdzekļiem: zāļu tējām, vaginālajām svecītēm, pretsēnīšu kapsulām, krēmiem, intīmās higiēnas ziepēm utt. Un tomēr nejaukā kaite bija kļuvusi par regulāru pavadoni.
Es par to, protams, biju šo to uzzinājusi (ienaidnieks jāzina vaigā!). Tautā saukto piena sēni jeb vulvovaginālo kandidozi izraisa mikroorganisms – rauga grupas sēnīte Candida albicans, kas kopā ar daudziem citiem mikroorganismiem dzīvo sievietes makstī. Ja pienskābās jeb laktobaktērijas ir pārsvarā, tad maksts vidē ir kārtība – tā ir veselīga. Tomēr dažādu apstākļu ietekmē – lietojot antibiotikas, neievērojot intīmo higiēnu, valkājot pārāk ciešu, sintētisku, neelpojošu apakšveļu, zemas imunitātes gadījumā, lietojot prezervatīvus ar baktericīdām piedevām u. c. – sēnītes var sākt vairoties un izjaukt līdzsvaru. Tām ļoti patīk siltums un mitrums, tāpēc arī pēc baseina apmeklējuma, pirtī iešanas vai brauciena uz siltajām zemēm iespējams sagaidīt to “iznācienu”. Tiklīdz sēnītes gūst virsroku, tās izraisa jau zināmās problēmas, smagākos gadījumos – arī iekaisumus, dzimumorgānu apsārtumu un plaisāšanos. Tāpat uzzināju, ka nebūt neesmu izņēmums: vismaz viens piena sēnītes gadījums ir bijis ap 70 % sieviešu, bet pusei sieviešu – vairāki.[1]
Vēl viens faktors, kas var veicināt piena sēnītes attīstību, ir grūtniecība – tās laikā sievietes organismā notiek lielas pārmaiņas, tai skaitā hormonālās, estrogēna līmenis krītas, līdzsvars tiek izjaukts, maksts vide kļūst sārmaina, un tie ir sēnītes aktivizēšanos veicinoši apstākļi. To es sajutu burtiski uz savas ādas, kad paliku stāvoklī, un diemžēl pēc piedzimšanas to sajuta arī mans mazulis – mutē savairojušies bālganie aplikumi gan viņam, gan mums, vecākiem, bija nepatīkams traucēklis un īgnuma izraisītājs.
Devusies ar savu sāpi pie pediatres un pēc bērna apskates saņēmusi apstiprinājumu – jā, tā ir mutes dobuma piena sēnīte –, vispirms jautāju, kā notiek zīdaiņu inficēšanās ar baktērijām. Ārste klāstīja: primāri mazulis inficējas, virzoties pa mammas dzemdību ceļiem (ja mammai pašai ir šī kaite), sekundāri – no citiem jau slimiem bērniem, zīžot sēnītes skartās mammas krūtis, no inficētām rokām, no knupīšiem un pudelītēm. No tā iespējams izvairīties, ievērojot higiēnu, skalojot krūtsgalus un bērna muti ar sodas vai kālija permanganāta šķīdumu u. tml. Šis un citi pasākumi, lai izvairītos no mazuļa saslimšanas, smalki aprakstīti arī dažādos interneta avotos.[2]
“Un vēl es jums ieteikšu dabisku līdzekli, kas atzīts par ļoti iedarbīgu: labās baktērijas pilienos, ko ražo mūsu pašu LYL love your life®, – LYLBIOTIC Drops. Noderēs, lai ātri atbrīvotos no aplikumu bērniņa mutē.[3] Tas ir īpaši atlasīts pienskābo un bifidobaktēriju komplekss zīdaiņiem, bērniem un arī pieaugušajiem. Vienā dienas devā ir miljards mikrokapsulētu baktēriju, un tās visas nokļūst tieši zarnās,” sacīja pediatre, iesakot apmeklēt arī ginekologu, jo “problēma jārisina kompleksi”.
Tā kā jau biju grasījusies pēc dzemdībām doties pie ginekologa uz apskati, biju divkārt motivēta pierakstīties rindā. Tikusi vizītē, teju kā pirmo un svarīgāko minēju nedienas ar piena sēnīti gan man, gan mazulim. Ārsts izrakstīja pretsēnīšu svecīšu recepti un piebilda, ka ar to vien varētu būt par maz un esot jālieto arī… labās baktērijas. Kad jautāju, kura ražotāja baktērijas būtu ieteicamākās, viņš nosauca to pašu LYL love your life® – izrādījās, ka šī ražotāja produktu klāstā ir arī tieši sievietes intīmajai veselībai paredzēts pienskābo baktēriju komplekss LYLBIOTIC intim, kuram ir pētījumos pierādīta efektivitāte pret piena sēnīti.[4] “Piena sēnīte ir viena no izplatītākajām infekcijām – dažādu iemeslu dēļ. Nesen lasīju par kādu ASV veiktu pētījumu, kurā bija teikts, ka vulvovaginālās kandidozes sastopamība visā pasaulē pēdējās desmitgadēs palielinās līdz ar imunitāti saistītu hronisku slimību (diabēts, vēzis, cilvēka imūndeficīta vīruss) pieaugumu un dažādu medikamentu – antibiotiku, ķīmijterapijas un imūnsupresantu – intensīvas lietošanas dēļ. Pašā pētījumā tika noskaidrots, ka tieši labajām baktērijām ir liela ietekme uz kandidozes izplatības ierobežošanu, jo tās atjauno maksts dabisko līdzsvaru,”[5] klāstīja ārsts.
Vēl viņš piebilda, ka LYLBIOTIC intim labās baktērijas tiek pildītas īpašās kapsulās, kas ļauj tām atvērties tieši zarnās un migrēt uz maksti (“Nekas no visiem labumiem pa ceļam nepazūd!”). Turklāt šīs baktērijas uzlabo gan maksts veselību, gan organisma imunitāti, samazina urīnceļu infekciju un maksts infekciju risku.
Arī farmaceitei aptiekā bija, ko stāstīt par LYL love your life® labo baktēriju produktiem: “Bēbītim pietiks ar vienu devu LYLBIOTIC Drops dienā – svarīgi, ka nav jāveic pilienu uzskaite, devu piliniet mutē; produktu var lietot jau no pirmās dienas. Sastāvs ir pilnībā dabisks, nesatur ne krāsvielas, ne konservantus, ne glutēnu, ne laktozi. Tas ir svarīgi, jo pētījumos noskaidrots, ka aptuveni 70% labo baktēriju produktu Eiropas tirgū satur pienu vai tā atvasinājumus.
LYLBIOTIC Drops atzīst arī lielākā profesionālā nozares organizācija Latvijā – Gremošanas slimību biedrība. Bet jums pašai noderēs Latvijā unikāls pienskābo baktēriju komplekss LYLBIOTIC intim – 12 mijardi vienā kapsulā –, kas satur veselīgas maksts vidē izplatītās L. acidophilus un L. rhamnosus baktēriju sugas. Līdzeklis ir klīniski pētīts, to apstiprina un atzīst Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācija. Iesaku arī tāpēc, ka LYLBIOTIC intim var turēt istabas temperatūrā un nēsāt līdzi jebkur, kur ejat.[4]”
Tā arī bija, abus iepakojumus – rozīgo un gaišzaļo – vairākus mēnešus nēsāju somā, un tas palīdzēja gan pret “aizmirsu” un “palika mājās” sindromu, gan, galvenais, pret nejauko pavadoni – piena sēnīti –, un jau drīz es un mazulis varējām mīļi un atviegloti smaidīt viens otram!
[3] Turska-Szybka, A.; Olczak-Kowalczyk, D.; Twetman, S. Probiotics, Prebiotics, Synbiotics, and Postbiotics Against Oral Candida in Children: A Review of Clinical Trials. Nutrients 2025, 17, 2253.
[4] Russo R, Superti F, Karadja E, De Seta F. Randomised clinical trial in women with Recurrent Vulvovaginal Candidiasis: Efficacy of probiotics and lactoferrin as maintenance treatment. Mycoses. 2019; 62: 328–335.
[5] Mundula T, Ricci F, Barbetta B, Baccini M, Amedei A. Effect of Probiotics on Oral Candidiasis: A Systematic Review and Meta-Analysis. Nutrients. 2019 Oct 14;11(10):2449.