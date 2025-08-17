"Būt īsam ir lāsts!" - arvien vairāk vīriešu riskē ar veselību, lai kļūtu garāki
38 gadus vecais Franks no Lielbritānijas nolēma piepildīt sapni par garāku augumu un devās uz Turciju, lai veiktu kāju pagarināšanas operāciju. Procedūra izskatās kā viduslaiku spīdzināšana – kāju kauli tiek lauzti un tajos ievieto metāla stieņus.
Franks, kura augums bija 1,70 metri, gribēja kļūt vismaz par 9 centimetriem garāks un pārsniegt sievas Emīlijas augumu. Operācija izmaksāja ap 32 000 dolāru, ieskaitot uzturēšanos Stambulā un rehabilitāciju. Sāpīgais process prasīja ikdienas fizioterapiju un medikamentus.
Tomēr risks ir liels – Franks gandrīz mira no plaušu embolijas, bet cits pacients pēc līdzīgas operācijas zaudēja dzīvību. Ārsti brīdina par komplikācijām: trombi, nervu bojājumi, hroniskas sāpes un pat nespēja normāli staigāt.
Pēc vairākām nedēļām Franks tomēr sasniedza savu mērķi – kļuva par 7,3 cm garāks. “Es pats izveidoju savu augumu,” viņš saka.
Globāli kāju pagarināšanas industrija turpina augt un līdz 2030. gadam tā varētu sasniegt 8,6 miljardu dolāru apjomu, neskatoties uz to, ka daudzas valstis (piemēram, Ķīna) šādas kosmētiskās operācijas aizliedz lielā riska dēļ.