Lai pasargātu sevi nākotnē, zēniem jau tagad jāvakcinējas pret papilomas vīrusu
Katru gadu Latvijā tiek diagnosticēti desmitiem cilvēka papilomas vīrusa (CPV) izraisītu vēžu gadījumu gan sievietēm, gan vīriešiem. Lielāko daļu no tiem var novērst ar vienkāršu un drošu soli – vakcināciju. Lai gan sabiedrībā CPV vakcinācija biežāk tiek saistīta ar meitenēm un dzemdes kakla vēzi, zēniem tā ir tikpat svarīga.
CPV izraisa vairākus vēža veidus, kas skar vīriešus. Ko katrs vecāks un ārsts var darīt bērnu nākotnei, stāsta proktologs-ķirurgs, onkologs-ķirurgs, Mazā iegurņa veselības programmas vadītājs Gremošanas slimību centrā “GASTRO” Guntis Ancāns.
Daļa sabiedrības nemaz nezina, ka arī zēniem ir nepieciešama vakcinācija pret cilvēka papilomas vīrusu. Jūsuprāt, kāpēc?
– Vēsturiski vakcināciju pret cilvēka papilomas vīrusu galvenokārt saistīja ar dzemdes kakla vēzi un līdz ar to – ar sievietēm. Tāpēc pirmās tika vakcinētas meitenes, un sabiedrībā iesakņojās priekšstats, ka šī vakcīna nav aktuāla zēniem. Taču CPV ir infekcija, kas visbiežāk izplatās dzimumkontakta ceļā – vīrieši var būt infekcijas pārnēsātāji un var inficēt sievietes. Retāk vīruss var pārnesties arī caur bojātām gļotādām vai ādas virsmu.
Daļa vecāku tiešām nezina, ka vakcinācija zēniem no 12 līdz 25 gadu vecumam Latvijā ir valsts apmaksāta, un arī ārsti ne vienmēr par to informē. Visefektīvāk ir zēnus vakcinēt 12 gadu vecumā, kamēr bērns vēl ir vecāku uzraudzībā un atvērts ārstu ieteikumiem, bet vēlos uzsvērt, ka vakcīnas efektivitāte saglabājas arī vēlākā vecumā, tāpēc, ja vakcinācija netika veikta 12 gadu vecumā, mudiniet dēlu to izdarīt līdz 25 gadu vecumam un pasargājiet viņu no papilomas vīrusa izraisītām slimībām. Papilomas vīruss vīriešiem izraisa dzimumlocekļa, anālā kanāla un rīkles vēzi.
Kāpēc šī vakcīna ir tik efektīva, kā tā darbojas?
– CPV vakcīna pasargā no infekcijas, kura var izraisīt vēzi, jo iemāca organismam atpazīt un iznīcināt vīrusu, pirms tas var nodarīt kaitējumu. Vakcinēta cilvēka organismā ir antivielas, kas neļauj vīrusam nostiprināties un izraisīt ilgstošu infekciju. Savukārt, ja cilvēks nav vakcinēts, infekcija var kļūt hroniska, un uz tās fona attīstās plakanšūnu vēzis – dzimumloceklī, dzemdes kaklā, anālajā kanālā vai rīklē.
Ne vienmēr cilvēka papilomas vīruss rezultējas onkoloģijā, bet infekcija ir kā starpposms, kas var izraisīt arī dažādus pirmsvēža stāvokļus. Piemēram, jauni cilvēki šā vīrusa dēļ sastopas arī ar tādām problēmām kā dzimumkārpas un elpceļu respiratorās papilomas, kas ir ļoti bīstamas.
Vai jāvakcinējas vienu reizi dzīvē?
– Jā. Cilvēka papilomas vīrusa vakcīna nav jāatkārto – pietiek ar divām devām. Tā ir vienreizēja investīcija bērna nākotnē. Tajās valstīs, kur vakcinācija pret papilomas vīrusu sākta ievērojami senāk, piemēram, Austrālijā, vīriešiem, salīdzinot ar pirmsvakcinācijas periodu, šīs slimības samazināšanās ir līdz 78 %. Latvijas sabiedrība arī var uz to tiekties.
Kas notiek, ja cilvēks nav vakcinējies, un cilvēka papilomas vīrusa izraisīts vēzis tomēr attīstās?
– CPV izraisītu vēžu ārstēšana ir sarežģīta un traumatiska, ko neviens vecāks savam bērnam nākotnes dzīvē nenovēlētu. Tiek pielietota staru un ķīmijterapija, kas jauniem cilvēkiem var radīt smagas blaknes. Piemēram, ja sievietei ir dzemdes kakla vai anālā kanāla vēzis reproduktīvā vecumā, apstarošana būtiski ietekmē viņas auglību. Smagākajos gadījumos nepieciešama ķirurģiska iejaukšanās – piemēram, tiek izņemta taisnās zarnas apakšējā daļa kopā ar anālo atveri un apkārtējiem audiem. Pēc šīs operācijas pacientam tiek izveidota pastāvīga kolostoma. Ja vīrietim ir dzimumlocekļa vēzis, tad arī, diemžēl, bieži nepieciešama ķirurģiska iejaukšanās, kas nozīmē daļēju vai pilnīgu dzimumlocekļa noņemšanu.
Kā pārvarēt jauniešu un ģimeņu vilcināšanos vakcinēties?
– Ģimenes ārstiem būtu aktīvāk jāinformē vecāki – jāstāsta, ka šī vakcīna ir pieejama, droša un ieteicama. Bērna vakcinācija ir vecāku atbildība līdz 14 gadu vecumam, pēc 14 gadu vecuma jaunietis pats var izvēlēties vakcināciju pret CPV, tomēr vecākiem ir būtiska loma bērna iedrošināšanā – viņi ir atbildīgi par sava bērna veselību. Sabiedrības informēšana un veselības aprūpes profesionāļu sadarbība ir izšķiroša. Vakcinācija pret CPV ir viens no retajiem profilakses pasākumiem onkoloģijā, kas reāli novērš vēža attīstību – nevis ārstē, bet novērš tā rašanos.
Dažreiz paši jaunieši ir atvērtāki nekā viņu vecāki – vairāk uzticas zinātnei un ir gatavi vakcinēties. Jauniešiem ir iespēja saņemt vakcīnu arī bez vecāku klātbūtnes. Ļoti būtiski, lai ģimenes ārsts šādos gadījumos atbalstītu jaunieti, nevis atturētu. Vakcinācija ir vienkāršs, efektīvs un sabiedrībai izdevīgs risinājums.