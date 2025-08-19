Satikt nāvi ar atvērtu sirdi. Ilze Zosule par dzīves noslēguma aprūpi Latvijā
Kad pacienta slimības priekšā ārsti kļūst bezspēcīgi, sākas cilvēka dzīves ceļa pēdējais posms. Žurnāla "100 Labi Padomi Par Veselību" jaunākajā numurā - saruna ar organizācijas “Hospiss LV” līdzdibinātāju un vienu no vadītājām Ilzi Zosuli, kuras sirds deg par to, lai Latvijā nāve nebūtu tabu, apvīta ar neziņu un bailēm, lai cilvēka dzīves noslēgums būtu mierīgs un cieņpilns.
Sabiedrībā tiek lietoti termini “paliatīvā aprūpe” un “hospisa aprūpe”, reizēm tos jauc un pat uzskata par sinonīmiem. Kā šie aprūpes veidi atšķiras?
Paliatīvā aprūpe ir starpdisciplināra, holistiska ar dzīvību ierobežojošām (terminālām), neārstējamām slimībām sirgstošu pacientu aprūpe, kas koncentrēta uz sāpju un citu mokošu simptomu kontroli. Tās mērķis ir novērst vai atvieglot ar slimību saistītās ciešanas, uzlabot dzīves kvalitāti, un tā var notikt vienlaikus ar dzīvību uzturošu vai “agresīvu” ārstēšanu, piemēram, ķīmijterapiju. Paliatīvs pacients vēl cīnās ar slimību, un viņš šādā statusā var būt vairākus gadus.
Hospisa aprūpe ir koncentrēta uz to, lai nedziedināmi slimiem pacientiem viņu dzīves pēdējā posmā samazinātu ciešanas, sāpes un citus mokošus simptomus. Vai tā ir onkoloģiska, neiroloģiska vai kāda cita slimība tā saucamajā terminālajā stadijā, kas nozīmē, ka tā iet savu “uzvaras gājienu”, neatgriezeniski pārņem cilvēka organisma funkcijas un vairs nav radikāli ārstējama. Hospisa aprūpē prioritārs ir pacienta komforts, dzīves kvalitāte un individuālās vajadzības. Tās mērķis ir kontrolēt simptomus, nodrošinot komfortu un cieņpilnu aiziešanu. To var uzskatīt par paliatīvās aprūpes pēdējo posmu, kad ir īpaši svarīgi nodrošināt tādu pieeju, kas atbilst katras aprūpējamās personas dzīves kvalitātes standartiem.
Paliatīvos pacientus no hospisa pacientiem nodala ārstu konsīlijs, izvērtējot veselības stāvokli un iespējamo dzīvildzes prognozi. Tā ir galvenā atšķirība.
Latvijā hospisa aprūpes pakalpojumu pieejamība ir reglamentēta no 2024. gada 1. janvāra, un ir noteikts, ka valsts apmaksāti paliatīvās aprūpes mobilās komandas pakalpojumi pieaugušajiem pacienta dzīvesvietā ir pieejami tikai tad, ja pacients saņēmis IV vai V līmeņa stacionārās ārstniecības iestādes ārstu konsīlija lēmumu par šāda pakalpojuma nepieciešamību. Un šādu lēmumu pieņem, ja pacienta prognozētā dzīvildze ir līdz sešiem mēnešiem, izņemot personas, kuras ir bērnu paliatīvās aprūpes kabineta uzskaitē un jau saņem Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības pakalpojumus vai citus paliatīvās aprūpes pakalpojumus pacienta dzīvesvietā.
Kādi ir hospisa pacienta simptomi, ko var kontrolēt?
Primāri tās ir sāpes, kas jākontrolē. Bet simptomi var būt dažādi – slikta dūša, krampji, elpas trūkums, asiņošana. Gan pacientam, gan viņa ģimenes locekļiem var iestāties panika, un tā var kļūt nevadāma. Medicīnas māsu ikdienas darbs ir pacientam nodrošināt skābekļa terapiju, urīnpūšļa katetrizāciju, medikamentozo atsāpināšanu, krampju lēkmju kupēšanu, izgulējumu ārstēšanu un profilaksi un tamlīdzīgi.
Un te jāsaprot, ka paliatīvās aprūpes mobilās komandas mediķi veic tikai vienu funkciju – aprūpē pacientu viņa dzīvesvietā, veic ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta izrakstītās procedūras – un tad brauc pie nākamā pacienta. Tā ir neliela, bet, protams, būtiska daļa no kopējās aprūpes.
Taču ideālā variantā būtu nepieciešama arī ilgstoša hospisa pacienta aprūpe mājās, hospisa dienas centrā un hospisa stacionārā. Jo, protams, ir vientuļi cilvēki, kuriem nav, kas aprūpē. Ir tādi pacienti, kuriem otrs mājinieks ir ļoti cienījamā vecumā un nespēj palīdzēt. Vai otrādi – ir gados jaunāki pacienti, kuriem ir mazi bērni, un kā tad viņi lai palīdz?! Piemēram, cilvēkam ar onkoloģiju mēdz būt asiņošanas, elpas trūkums, trauksme, panikas lēkmes. Kā tuvinieks, kuram nav specifisku zināšanu, var palīdzēt? Situācijas mēdz būt ļoti dažādas, un mobilās komandas, protams, mēģina lāpīt caurumus, bet tas nav pareizs risinājums normālai, cieņpilnai mirstoša cilvēka aprūpei. Pagaidām Latvijā ir tikai paliatīvās aprūpes mobilās komandas.
Kā tiek organizēts hospisa aprūpes mobilās komandas darbs pacienta mājās?
Latvijā ir četri šā pakalpojuma sniedzēji, un katrs apkalpo savu reģionu. Mūsu, “Hospiss Māja”, atbildībā ir Rīga, Daugavas labais krasts, un Rīgas reģions – Ādaži, Saulkrasti, līdz Siguldai. Mums ir piecas mobilās brigādes, kas dodas pie pacientiem, un mūsu pacientu kopējais skaits vienlaikus ir vidēji 90–96. Tas, protams, ir milzīgs loģistikas darbs, lai koordinētu vizītes ar tuviniekiem, sastādītu grafiku, cik bieži un kādas procedūras katram jāveic, kāds ārstniecības personāls katrā mobilajā komandā būs nepieciešams – sertificēts ārsts, ārsta palīgs un/vai medicīnas māsa, sertificēts fizioterapeits, ergoterapeits, uztura speciālists, klīniskais un veselības psihologs vai konsultatīvais psihologs, sociālais darbinieks, kapelāns, sociālais aprūpētājs. Turklāt mēs strādājam maiņās, jo pakalpojums jānodrošina 24/7. Mums ir arī dežūrārsti, medicīnas māsas, kuras atbild uz telefona zvaniem, jo mirstoša pacienta stāvoklis mainās ļoti strauji, un mūsu medicīnas māsām tikpat strauji ir jāreaģē uz šīm izmaiņām – laikus jādod stiprāki (efektīvāki) pretsāpju medikamenti, laikus jābrīdina pacienta ģimenes ārsts par narkotisko pretsāpju zāļu potenciālo vajadzību un tā tālāk.
Vai jums pietiek profesionāļu, kuri spēj sniegt kvalitatīvu paliatīvo aprūpi?
Mums pietiek, es nezinu, kā ir citiem. Iespējams, pietiek tāpēc, ka mums ir divas organizācijas – sabiedriskā labuma organizācija “Hospiss LV” (2019) un sociālais uzņēmums “Hospiss Māja” (2020). Labdarības organizācijas “Hospiss LV” atpazīstamība mums palīdz piesaistīt darbiniekus sociālajam uzņēmumam “Hospiss Māja”.
“Hospiss LV” mērķis ir aktualizēt kvalitatīvas paliatīvās aprūpes nozīmi Latvijā. Mēs vēlamies nodrošināt to, lai cilvēki pēdējo dzīves posmu varētu pavadīt cieņpilnos, mierīgos apstākļos profesionāla un līdzjūtīga personāla uzraudzībā. Mūsu prioritāte ir sniegt praktisku atbalstu pacientiem un viņu tuviniekiem, palīdzot apmierināt viņu vajadzības un vēlmes. Vienlaikus mēs vēlamies rosināt plašāku sabiedrisko diskusiju par dzīves noslēguma aprūpi un veicināt kvalitatīvas paliatīvās aprūpes pieejamību ikvienam visā Latvijā. Mēs ik gadu organizējam konferences, koordinējam brīvprātīgo darbu visā Latvijā, organizējam īpašas brīvprātīgo apmācības darbam ar hospisa un paliatīvās aprūpes pacientiem. Apmācību lektori ir nozares speciālisti – paliatīvās aprūpes ārsti, medmāsas, psihoterapeiti, kapelāni, arī sociālie darbinieki un citi speciālisti, kuri, daloties ar savām zināšanām, sagatavo cilvēku brīvprātīgā darbam – klātbūtnei pie nedziedināmi slima cilvēka. Mēs daudz darām arī par ziedojumiem, piemēram, aprūpējam tos, kuri pēc noteikumiem neatbilst hospisa pacienta statusam, bet kuriem arī ir ļoti smags miršanas process. Katru mēnesi mums tādu pacientu ir pieci seši. “Hospiss LV” piedāvā izvēles brīvību cilvēkiem mūža nogalē, radot iespēju uzturēt pēc iespējas augstāku dzīves kvalitāti atbilstoši individuālām vajadzībām.
Savukārt “Hospiss Māja” ir speciālistu komanda, sociālais uzņēmums, kas specializējas uz daudzpusīgas palīdzības sniegšanu neārstējami slimam, mirstošam pacientam un viņa ģimenes locekļiem. “Hospiss Māja” sniedz valsts apmaksātu paliatīvās aprūpes atbalstu pacienta mājās, nodrošinot specializēto transportu, kā arī rīkojot apmācības, atbildot uz jautājumiem un sniedzot visu nepieciešamo informāciju un atbalstu.
