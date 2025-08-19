Šis populārais auglis palīdzēs cīnīties ar depresiju un uzlabos garastāvokli
Šis populārais auglis palīdzēs cīnīties ar depresiju un uzlabos garastāvokli.Banāni var pozitīvi ietekmēt garastāvokli, pateicoties tajos esošajam triptofānam, kas organismā pārvēršas par serotonīnu - laimes hormonu.
Ārsti visā pasaulē fiksē depresijas simptomu izplatības pieaugumu cilvēku vidū - īpaši depresīvas sajūtas, gandarījuma trūkumu un kognitīvās apstrādes palēnināšanos, ko bieži pavada apetītes zudums, bezmiegs, vāja koncentrēšanās spēja un pastiprināts nogurums.
Mediķi norāda, ka tas saistīts ar pamata neirodeģeneratīvām izmaiņām smadzenēs. Izrādās, ka nervu sistēmu grūtajos dzīves periodos nomierināt var arī bez medikamentu lietošanas.
Eksperti no Molekulārās diagnostikas centra ir pierādījuši, ka banāns ir labākais dabīgais antidepresants.
Zinātnieki iesaka ēst banānus katru dienu. Tas palīdzēs ne tikai uzlabot garastāvokli, bet arī stiprināt organismu. Banānos ir aminoskābe triptofāns, kas nosaka serotonīna līmeni organismā – tieši šo hormonu uzskata par "laimes hormonu", vēsta "Limon.ee".
Ja jūsu ikdienas uzturā parādīsies banāni, serotonīna līmenis organismā paaugstināsies, uzlabosies nervu sistēmas darbība, atmiņa kļūs labāka, un miegs būs ciešāks.
Tāpat banāni satur 11% no ieteicamās dienas devas C vitamīna un apmēram 19% B6 vitamīna, kas ir īpaši svarīgs nervu sistēmas stiprināšanai.
Turklāt banāni ir magnija avots. Pētījums, kas publicēts "European Journal of Clinical Nutrition", parādīja, ka magnijs palīdz uzlabot garastāvokli. Viens liels banāns satur 37 miligramus magnija, kas palīdz arī samazināt asinsspiedienu.
Uztura speciālisti iesaka apēst divus līdz trīs banānus dienā, lai gūtu maksimālu labumu. Taču cilvēkiem ar lieko svaru vai tiem, kuri ievēro īpašu diētu, vajadzētu samazināt šo daudzumu līdz diviem trims banāniem nedēļā.