Beidzot mierīgs vēders, pat stresa pilnās dienās
Vasara ir dažādu svētku, kāzu, festivālu un jautrību laiks, bet man, stāvot šo notikumu otrā pusē, darba dienas bieži ilgst vairāk nekā 12 stundu, telefons zvana bez apstājas, un uz maniem pleciem gulstas atbildība par katru sīkumu. Tas ir nepārtraukts stress, kas atstāj nopietnu ietekmi uz manu veselību – šovasar atkal saasinājies kairinātas zarnas sindroms, ar ko mēģinu sadzīvot jau vairākus gadus.
Kairinātas zarnas sindroms (KZS) ir hroniska gremošanas sistēmas slimība, kas ļoti jutīgi reaģē uz emocionālo spriedzi. Man tas izpaužas ar pēkšņām un spēcīgām sāpēm vēderā, smaguma sajūtu vēderā, biežām vēdera izejas problēmām – gan caureju, gan aizcietējumiem – un pat nepieciešamību steigšus meklēt tuvāko tualeti svarīgu pasākumu laikā. Šie simptomi ne tikai fiziski nogurdina, bet arī grauj manu profesionālo pārliecību. Tāpēc šovasar atkal devos pie sava gastroenterologa un jautāju, vai tiešām stress var tik ļoti saasināt slimību?
Izrādās, tā tiešām var būt. Ārsts skaidroja, ka KZS jau sen tiek saistīts ar garīgo veselību, jo arvien vairāk pētījumu rāda ciešu saikni starp KZS un tiem pašiem bioloģiskajiem procesiem, kas aktivizējas stresa un trauksmes brīžos. Piemēram, plašs starptautisks pētījums, kurā piedalījās ap 50 000 KZS pacientu no vairāk nekā 40 iestādēm Apvienotajā Karalistē un Spānijā, atklāja, ka KZS simptomi – vēdera sāpes, vēdera pūšanās, caureja vai aizcietējumi – nav tikai “psiholoģiski”, bet ir saistīti ar reālām bioloģiskām pārmaiņām organismā. Tie paši nervu un imūnsistēmas procesi, kas iesaistās ilgstoša stresa un trauksmes laikā, pastiprina arī zarnu jutību un iekaisuma reakcijas. [1]
Ārsts īpaši uzsvēra, ka bieži rodas apburtais loks – hronisks psiholoģisks stress var izraisīt KZS simptomus, savukārt šie simptomi rada vēl lielāku stresu un trauksmi. Tas nav pārsteidzoši, jo, ja vēdera diskomforts sāk traucēt darbā vai sabiedriskajā dzīvē, ātri vien piezogas trauksme. [2]
Gastroenterologs uzsvēra, ka ir skaidri pierādījumi – KZS ir cieši saistīts ar stresu, īpaši tad, ja cilvēks ir uzņēmīgs pret šo slimību. Ilgstošs stress liek organismam reaģēt pārāk spēcīgi, padarot to jutīgāku un vairāk pakļautu dažādiem funkcionāliem traucējumiem, tostarp KZS. Tomēr, lai noteiktu, vai ģenētiskie faktori nosaka uzņēmību pret stresa kaitīgo ietekmi un noslieci uz KZS, vēl ir nepieciešami papildu pētījumi. [3]
Statistika rāda, ka katram desmitajam cilvēkam pasaulē ir KZS simptomi. Vieniem tie ir pastāvīgi, citiem – epizodiski. Man šie simptomi parasti uzrodas vasarā, visintensīvākajā darba sezonā. Jautāju gastroenterologam, vai ir kāds veids, kā mazināt stresu. Protams, atbildi jau zināju, ka nav viņa spēkos mainīt manu nodarbošanos, ikdienu un atbildības izjūtu. Tomēr ārsts man ieteica uzticamu palīgu – labās baktērijas, kas speciāli radītas KZS simptomu mazināšanai.
Nobrīnījos, vai tiešām ir arī tādas? Viņš man pastāstīja, ka Latvijā ir pieejamas farmācijas zīmola LYL love your life® labās baktērijas BIOTIC GASTRO, kas satur 30 miljardus (!) baktēriju, un to iedarbība ir pētīta gan preklīniskajos, gan klīniskajos pētījumos [4]. Tajos apstiprināts, ka uzlabojumi vērojami jau pēc 14 dienām, kaut arī gastroenterologs man silti ieteica iziet pilnu kursu, kas ir trīs mēneši. Šo produktu atzīst arī Latvijā vadošā gastroenteroloģijas nozares organizācija – Gremošanas Slimību biedrība.
Mani nevajadzēja ilgi pierunāt lietot šo produktu – pēc ilgstošā diskomforta vēderā biju gatava izmēģināt jebko, lai tikai beidzot justos labāk. Kad aptiekā jautāju pēc BIOTIC GASTRO, farmaceite paskaidroja, ka šis ir precīzi mērķēts produkts. Izrādās, cilvēkiem ar KZS simptomiem nevajadzētu lietot universālas labās baktērijas, jo pastāv risks panākt pretēju efektu un pasliktināt pašsajūtu.
No farmaceites uzzināju, ka šī produkta sastāvā viena no piecām baktērijām unikālais L. paracasei Lpc-37® celms ražo neirotransmiterus – molekulas, kas iespaido garastāvokli, samazinot stresu, un pozitīvi ietekmē zarnu un smadzeņu mijiedarbību [5]. Jau pāris nedēļas lietoju BIOTIC GASTRO un esmu patiesi pārsteigta par rezultātiem. Izmērā nelielās kapsulas ir viegli norijamas. Pateicoties liofilizācijas tehnoloģijai, produkts nav jāuzglabā ledusskapī, to ir ērti paņemt līdzi visur, arī skrienot no vienas kāzu norises vietas uz nākamo.
Lietojot BIOTIC GASTRO, tik tiešām sajūtu pozitīvas pārmaiņas! Beidzot man atkal ir sajūta, ka kontrolēju savu ikdienu un pamazām atgūstu mieru vēderā, līdz šim tas bija tikai sapnis. Es turpinu baudīt vasaru – bez raizēm par vēderu! Es esmu to pelnījusi!
"Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu".
4) Harris, Lucinda A., Brooks D. MD, Moftah, Karim, Franklin, Howard et. al. Journal of Clinical Gastroenterology 56(5):p 444-451, May/June 2022.
5) Patterson E, Griffin SM, Ibarra A, Ellsiepen E, Hellhammer J. Neurobiol Stress. 2020 Nov 24