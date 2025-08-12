Vai asins analīze spēj paredzēt vēzi trīs gadus pirms diagnozes noteikšanas?
Zinātnieki ir atraduši veidu, kā atklāt vēzi ar parastu asins analīzi trīs gadus pirms standarta diagnozes noteikšanas. Ja šī metode pierādīs savu efektivitāti, tā varētu mainīt visas onkoloģisko slimību diagnostikas sistēmas nākotni.
Džonsa Hopkinsa universitātes zinātnieki noskaidrojuši, ka asins analīze spēj noteikt vēzim raksturīgus DNS fragmentus vairāk nekā trīs gadus pirms diagnozes noteikšanas. Pētījums tika publicēts maijā zinātniskajā žurnālā "Cancer Discovery". Agrīna atklāšana sniedz vairāk iespēju ārstēšanai.
Pētījuma vadītājs Jušuans Vans norādīja, ka diagnostika trīs gadus pirms slimības simptomu parādīšanās dod ārstiem ievērojami vairāk laika rīcībai:
"Šādos gadījumos audzēji ir mazāk attīstīti, un tos ir vieglāk izārstēt," viņš paskaidroja.
Pētījuma ietvaros zinātnieki analizēja asins paraugus, kas tika savākti jau 1980. gados sirds un asinsvadu slimību riska faktoru izpētes laikā. Tika izvēlēti 52 cilvēki: pusei no viņiem sešu mēnešu laikā pēc asins nodošanas tika diagnosticēts vēzis, pārējie palika veseli, vēsta "Postimees.ee".
Izmantojot jutīgu pilngenoma sekvencēšanas metodi, pētnieki asinīs meklēja audzējiem raksturīgus DNS pēdas. MCED tests (daudzfaktoru tests agrīnai vēža atklāšanai) pareizi identificēja astoņus cilvēkus, kuriem vēlāk tika diagnosticēts vēzis. Sešos gadījumos bija pieejami iepriekšēji asins paraugi - četros no tiem vēzim raksturīgās izmaiņas tika atklātas vairāk nekā trīs gadus pirms oficiālās diagnozes.
Citi pētījumi apstiprina šīs pieejas potenciālu
Iepriekš pat bites ir demonstrējušas spēju ar ožu atpazīt plaušu vēzi, bet skudras tika apmācītas atšķirt slimas un veselas peles pēc urīna smaržas. Pētījumā, kas tika publicēts martā, ar asins analīzes palīdzību izdevās noteikt plaušu vēža recidīvu gandrīz piecus mēnešus agrāk nekā to uzrādīja rentgena attēli. Vašingtonas universitātes ārsts Viljams Greidijs šos jaunos rezultātus nosauca par "diezgan provokatīviem". Pēc viņa domām, nākotnē šādi testi ļaus sākt ārstēšanu vēl pirms audzējs sācis attīstīties.
Entuziasms prasa piesardzību
Tomēr šādi testi nav piemēroti visiem pacientiem. ASV Nacionālā vēža institūta direktora vietniece Lori Minašjana norādīja, ka nav pārliecināta, vai šie testi būs labākais risinājums cilvēkiem ar zemu saslimšanas risku. Tomēr viņa piebilda, ka rezultāti ir pietiekami cerīgi, lai turpinātu pētīt, kā šos testus pareizi un lietderīgi izmantot.
Daži ārsti brīdina, ka ar vēža šūnu atklāšanu vien nepietiek - daļa audzēju nekad nekļūst dzīvībai bīstami. Viens no pētījuma autoriem Nikolass Papadopuls piekrita, ka agrīna vēža atklāšana var uzlabot ārstēšanas rezultātus, taču uzsvēra pārdomātas pieejas nozīmi, novērojot pacientus pēc pozitīva testa rezultāta.
Jušuans Vans piebilda, ka iegūtie dati ir ļoti daudzsološi, un šobrīd šī metode tiek testēta plašākā cilvēku grupā: "Mēs pētām vēl vairāk pacientu."