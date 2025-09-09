Nepālas ekspremjera sieva gājusi bojā liesmās, kad protestētāji aizdedzināja viņas rezidenci. Galvaspilsēta Katmandu pārvērtusies kara laukā
Bijušā Nepālas premjerministra Džala Nathas Khanala sieva gājusi bojā, kad vardarbīgajos masu nemieros protestētāji viņu ieslēdza rezidencē galvaspilsētas Katmandu Dallas rajonā un to aizdedzināja. Ekspremjera sievu Radžja Lakšmi Čitrakaru ar smagiem apdegumiem nogādāja slimnīcā, kur viņa nomira, vēsta vietējais portāls “Khabarhub”.
NEPAL CHAOS 🚨— VAISHNAV 🇮🇳 (@VaishnavSharan7) September 9, 2025
She is Rajyalaxmi Chitrakar, wife of former Nepali PM Jhalanath Khanal, who died after Gen Z protesters set their Kathmandu home ablaze amid anti-corruption riots.
Developing situation. #Nepalprotest #Nepal pic.twitter.com/aMBIvtVett
Uzbrukums notika, kad Nepālā jau otro dienu plosās “Gen Z” organizētā vardarbība sakarā ar vairāku sociālo mediju aizliegumu. Protestētāji pieprasīja atcelt šo aizliegumu, premjerministra Khadgas Prasada Oli atkāpšanos, abas šīs prasības tika izpildītas otrdien, kā arī protestēja pret valdības un politiskās elites korupciju. Protestētāju sadursmēs ar policiju bojā gājušo skaitam sasniedzis 22, bet vairāk nekā 300 cilvēki tika ievainoti.
Otrdien Nepālā tika atcelts sociālo mediju aizliegums. Dažas no pasaules lielākajām sociālo mediju platformām, tai skaitā “Facebook”, “X” un “YouTube”, pagājušonedēļ tika bloķētas. Varasiestādes norādīja, ka šie mediju uzņēmumi nav reģistrējušies un nepakļaujas valdības uzraudzībai. Aptuveni divi desmiti Nepālā plaši izmantoto sociālo tīklu platformu saņēmuši paziņojumus ar prasību oficiāli reģistrēt savus uzņēmumus, paziņoja valdība. Tās platformas, kas nebija reģistrējušās, kopš pagājušās nedēļas tika bloķētas. “TikTok”, “Viber” un trīs citas platformas bija reģistrējušās un darbojās bez pārtraukumiem.
Nepālas galvaspilsēta Katmandu pārvērtusies karalaukā, protestētāji ielauzušies parlamenta ēkā un to aizdedzinājuši, liesmās arī citas valdības ēkas, kā arī nu jau bijušā premjerministra Oli, valsts prezidenta Ramas Čandras Paudela rezidence. Pūlis uzbrucis vairākiem politiķiem, daži ministri ar armijas helikopteriem steigšus nogādāti drošībā. Sociālajos tīklos plašu ievērību izpelnījās video, kurā pūlis dzenas pakaļ Nepālas finanšu ministram Bišnu Prasadam Paudelam, viņu spārdot un iekaustot, pēc tam viņaa fizisku ietekmēšanu turpinot arī upē.
Nepal's finance minister chased on street, thrashed by protesters as Oli govt collapses— The Indian Express (@IndianExpress) September 9, 2025
A video, which surfaced today (Sept 9), shows Finance Minister Bishnu Prasad Paudel being chased on a road and thrashed by demonstrators.
In the video, over two dozen people were seen… pic.twitter.com/aoKBjKlUkZ
WATCH: Nepal's Finance Minister is reportedly not in a good position.pic.twitter.com/MgseeRyFR9— Clash Report (@clashreport) September 9, 2025