Baložos bezvēsts pazudis kāds vīrietis. Tuvinieki ziņo, ka viņu nolaupījuši bruņoti vīrieši
Laura Dambite sociālajā vietnē "Facebook" ziņo, ka Baložos bruņoti vīrieši nolaupījuši viņas brāli Rolandu Dambīti. Valsts policija Jauns.lv apstiprina, ka minētās personas atrašanās vieta nav zināma, un nav izslēgts, ka pret viņu vērsts noziedzīgs nodarījums.
"Mūsu brālis Rolands Dambītis tika nolaupīts 26. augustā plkst. 21.50 Baložos, Titurgā garāžu koorperatīvā, un to izdarīja četri bruņoti vīrieši. Viņi pārvietojās ar melnu "BMW X5" ar Igaunijas valsts reģistrācijas numuru," norāda Laura.
"Vīrieši pēc divām stundām atgriezās uz garāžu, nozaga mantas un elektrisko skūteri. Ja tajā laikā atradāties notikuma vietā un redzējāt šo automašīnu, personas vai jebko citu, kas varētu būt nozīmīgs izmeklēšanai, lūdzam nekavējoties sazināties ar policiju. Jebkura informācija, pat ja tā šķiet nenozīmīga, var būt ļoti noderīga," pauž vīrieša māsa.
Kā Jauns.lv skaidro Valsts policija, "personas atrašanās vieta šobrīd nav zināma". "Valsts policijā ir uzsākts kriminālprocess, un notiek izmeklēšana. Nav izslēgts, ka pret personu, iespējams, vērsts noziedzīgs nodarījums. Policija ir saziņā ar personas tuviniekiem," Jauns.lv uzsver likumsargi.
Jāpiemin, ka stāsts raisa vairākas pārdomas."Tātad, ja ir zināms, ka vīrieši bija bruņoti un pārvietojās ar Igaunijas numura zīmēm, tad notikušo kāds redzēja. Un ja ir zināms, ka viņi atgriezās garāžā vēl otro reizi, tad kāds arī to redzējis. Un ja pie garāžu koorperatīva nebija kameras, tad krustojumos vai pie publiskām ēkām tiešām tādām vajadzēja būt," pārdomās dalās Artūrs.