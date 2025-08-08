"Pfizer" un "BioNTech" maksās 740 miljonus dolāru mierizlīgumā par Covid-19 vakcīnām
ASV farmācijas kompānija "Pfizer" un Vācijas biotehnoloģiju uzņēmums "BioNTech" maksās Lielbritānijas GSK un Vācijas "CureVac" 740 miljonus ASV dolāru (635,6 miljoni eiro) un autoratlīdzības, lai panāktu mierizlīgumu juridiskajos strīdos ASV saistībā ar Covid-19 vakcīnu, piektdien paziņoja "CureVac".
Kā informēja "CureVac", autoratlīdzība būs viencipara procentuālā daļa no Covid-19 vakcīnu pārdošanas ieņēmumiem ASV.
Vācijas uzņēmums piebilda, ka tas piešķirs "Pfizer" un "BioNTech" neekskluzīvu licenci mRNA balstītu Covid-19 un gripas vakcīnu produktu ražošanai un pārdošanai ASV.
GSK, kas kopš 2020.gada sadarbojas ar "CureVac" mRNA vakcīnas infekcijas slimībām izstrādē, paziņoja, ka tā saņems 370 miljonus dolāru, kā arī viena procenta autoratlīdzību no gripas, Covid-19 un "saistīto kombinēto mRNA vakcīnu produktu" pārdošanas ieņēmumiem ASV.
"CureVac" 2022.gadā iesūdzēja Vācijas konkurentu "BioNTech" tiesā, apgalvojot, ka "BioNTech" ir pārkāpis patentus, kas attiecas uz mRNA tehnoloģiju, sadarbībā ar Pfizer" radot savu populāro koronavīrusa vakcīnu "Comirnaty".
Atšķirībā no tradicionālajām vakcīnām, kas satur kādu miruša vai inaktivēta mērķa vīrusa formu, mRNS vakcīnas satur ģenētisko materiālu, kas uzdod cilvēka šūnām ražot mērķa vīrusam raksturīgās olbaltumvielas.
Tā kā vīruss nav jāaudzē laboratorijā, mRNS vakcīnas teorētiski var izstrādāt daudz ātrāk nekā parastās vakcīnas.
"Pfizer"/"BioNTech" vakcīna bija pirmā mRNA vakcīna, kas apstiprināta lietošanai, un pirmā Covid-19 vakcīna, kas tika apstiprināta Rietumvalstīs
"CureVac" centieni pandēmijas laikā izveidot uz mRNA balstītu Covid-19 vakcīnu nevainagojās panākumiem.
Ar vienošanos "CureVac" un "BionNTech" strīds starp "CureVac" un "BionNTech" tiek izbeigts pirms jūnijā paziņotā darījuma par "BioNTech" plāniem iegādāties "CureVac".
"CureVac" un "BioNTech" joprojām turpina tiesiskos strīdus Vācijā, taču "CureVac" norādīja, ka vienošanās "ir pamats patentu strīdu risināšanai ārpus ASV".
Martā tiesa Vācijā atbalstīja amerikāņu farmācijas uzņēmumu "Moderna" tās apgalvojumā, ka "BioNTech" un "Pfizer" ir pārkāpuši vienu no tā patentiem, ražojot Covid-19 vakcīnu.