Pētījumi apstiprina: ilgstoši ignorēts pat neliels dzirdes zudums palielina demences risku
Mūsdienās dzirdes problēmas skar arvien plašāku sabiedrības daļu – ne tikai seniorus, bet arī pusmūža cilvēkus un pat jauniešus. Pasaules Veselības organizācijas (PVO) dati liecina, ka ap 20% pasaules iedzīvotāju cieš no kāda veida dzirdes zuduma. Līdz 2050. gadam šis skaitlis var pieaugt līdz pat 2,5 miljardiem cilvēku. Un tomēr – daudzi no šiem cilvēkiem dzirdes korekciju atliek vai ignorē, galvenokārt augsto izmaksu vai uzturēšanas sarežģījumu dēļ.
Kas ir “Labas dzirdes abonements”?
Tas ir pakalpojums, kas dod iespēju lietot modernus dzirdes aparātus, nemaksājot pilnu cenu uzreiz. Tā vietā tiek maksāta neliela mēneša maksa – tikai 12 € mēnesī par Model S dzirdes aparātu, kura pilna cena būtu 399 €. Šādi dzirdes uzlabošana kļūst pieejama daudz plašākam cilvēku lokam. Abonemeta cenā tiek iekļauti arī daudzi pakalpojumi.
Kāpēc tas ir izdevīgi?
- Regulāras apkopes un tīrīšanas – bez maksas. Jums nebūs jāuztraucas par dzirdes aparāta darbības uzturēšanu – viss tiks veikts profesionāli un savlaicīgi.
- Iespēja mainīt aparātu ik pēc 3 gadiem. Jums vienmēr būs pieejami modernākie risinājumi.
- Bez dārgiem ieguldījumiem. Dzirdes aparāts kļūst pieejams arī cilvēkiem ar ierobežotu budžetu.
- Ietverta arī regulāra dzirdes pārbaude. Ir svarīgi dzirdi pārbaudīt regulāri, un ar abonementu visas pārbaudes jau ir iekļāutas cenā.
Kāpēc nevajadzētu atlikt dzirdes pārbaudi?
Vairāki zinātniski pētījumi pierāda – nedzirdēšana vai nepilnvērtīga dzirde negatīvi ietekmē kognitīvās funkcijas, sociālo dzīvi un pat emocionālo veselību. Pētījums, kas publicēts zinātniskajā žurnālā “The Lancet”, uzsver, ka neārstēts dzirdes zudums ir viens no galvenajiem demences riska faktoriem. Savlaicīga dzirdes korekcija ar aparātiem šo risku būtiski samazina.
PVO aplēses rāda, ka cilvēki ar neārstētu dzirdes zudumu cieš ne tikai no izolācijas, bet arī saskaras ar darba un sociālās dzīves ierobežojumiem. Savukārt dzirdes aparātu lietošana spēj būtiski uzlabot dzīves kvalitāti, pārliecību un mentālo veselību.
Dzirdes zudums – neredzamais šķērslis pilnvērtīgai dzīvei
Dzirdes problēmas nereti iestājas pakāpeniski, un cilvēks sāk pielāgoties – palielinot skaļumu televizoram, pārprasot frāzes sarunās, izvairoties no sabiedriskiem pasākumiem. Tomēr šie simptomi nedrīkst kļūt par ikdienu.
Dzirdes aparāti mūsdienās ir mazi, gandrīz nemanāmi un ļoti funkcionāli. “Labas dzirdes abonements” ļauj tos izmēģināt un izmantot bez finansiāla spiediena.
Kam Labas dzirdes abonements ir piemērots?
- Cilvēkiem, kuriem ir apstiprināts dzirdes zudums, bet kuri nevēlas uzreiz iegādāties dzirdes aparātu.
- Tiem, kas novērtē regulāru servisu un tehnoloģisku jauninājumu pieejamību.
- Senioriem, kuri vēlas uzturēt aktīvu dzīvesveidu.
- Jauniem cilvēkiem, kuri saskaras ar dzirdes grūtībām.
Kāpēc izvēlēties Vision Express dzirdes centrus?
Vision Express dzirdes centri ir aprīkoti ar modernu diagnostikas aprīkojumu un tajos strādā kvalificēti, pieredzējuši dzirdes speciālisti, kas spēj precīzi noteikt dzirdes zuduma pakāpi un piemeklēt piemērotāko risinājumu katram individuāli. Dzirdes pārbaudes tiek veiktas profesionālā, mierīgā vidē, ievērojot starptautiski atzītas metodikas. Pieejami arī mūsdienīgi dzirdes aparāti ar plašu funkcionalitāti un pielāgojamību. Vision Express pieeja balstās uz pārliecību, ka dzirdes veselība ir būtiska ikviena cilvēka labklājībai un sociālajai iekļautībai, un kvalitatīva dzirdes aprūpe nedrīkst būt greznība, bet gan pieejams veselības aprūpes pakalpojums.
Kā pieteikties Labas dzirdes abonementam?
- Pieraksts uz dzirdes pārbaudi – rezervējiet vizīti tuvākajā Vision Express dzirdes centrā. Pārbaude ir pirmais solis, lai saprastu, kāds dzirdes risinājums ir vispiemērotākais.
- Personalizēta konsultācija – pēc pārbaudes dzirdes speciālists izskaidros rezultātus, atbildēs uz jautājumiem un ieteiks optimālāko dzirdes aparātu, ņemot vērā gan dzirdes stāvokli, gan dzīvesveidu.
- Piemērotākā dzirdes aparāta piemeklēšana un abonementa reģistrēšana – uzsāciet Labas dzirdes abonementu ar fiksētu ikmēneša maksu bez nepieciešamības uzreiz ieguldīt lielu summu. Viss abonementā iekļautais serviss, apkopes un regulārās pārbaudes nodrošina ērtu un ilgtermiņā uzticamu dzirdes aprūpi.
Informācijas avoti:
World Health Organization. (2021). World Report on Hearing. https://www.who.int/publications/i/item/world-report-on-hearing
Livingston, G., et al. (2020). Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet Commission. The Lancet. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30367-6
National Institute on Deafness and Other Communication Disorders (NIDCD). https://www.nidcd.nih.gov/