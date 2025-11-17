NBS izplata aicinājumu Latvijas pilsoņiem vecumā no 18 līdz 60 gadiem
Nacionālie bruņotie spēki (NBS) aicina interesentus pieteikties rezervistu militārās pamatapmācības kursam, kas notiks nākamā gada augustā, informēja NBS.
Šis kurss dod iespēju Latvijas pilsoņiem vecumā no 18 līdz 60 gadiem bez militārās sagatavotības brīvprātīgi apgūt dienestam rezervē noteikto militāro pamatapmācību.
Kursā rezervisti iegūst militārās pamatiemaņas individuālās apmācības līmenī, apgūstot tādus priekšmetus kā ieroču apmācība, kaujas šaušana, sakaru apmācība, normatīvie akti, lauka kaujas iemaņas, topogrāfija, orientēšanās un medicīna. Savukārt kolektīvās apmācības līmenī - lauka kaujas iemaņas nodaļas līmenī.
Rezervistu militārās pamatapmācības kurss notiks Alūksnē, un tas noritēs klātienē klasē, apvidū un lauka apstākļos lekciju un praktisko lauka nodarbību veidā, kārtojot arī teorētiskās un praktiskās ieskaites.
Tie Latvijas pilsoņi, kuri būs devuši karavīra zvērestu un sekmīgi apguvuši rezervistu militārās pamatapmācības kursu, saņems rezerves karavīra apliecību, mobilizācijas norīkojumu un tiks ieskaitīti bruņoto spēku rezervē rezerves karavīru statusā, tādējādi sākot pildīt rezerves karavīru pienākumus.
Apmācības kursam var pieteikties Latvijas pilsoņi bez militārās sagatavotības vecumā no 18 līdz 60 gadiem, kuri ieguvuši vismaz pamatizglītību un pārvalda valsts valodu B1 līmenī. Militārajai apmācībai pieņems rezervistus, kuri atbilst dienestam rezervē noteiktajam veselības stāvoklim, ko pārbaudīs medicīniskā komisija.
Rezervistu militārās pamatapmācības kurss notiks no 2026. gada 8. augusta līdz 29. augustam. Dalībai tajā var pieteikties līdz 2. februārim, aizpildot pieteikuma anketu tiešsaistē vienotajā rekrutēšanas platformā "www.klustikaravirs.lv".