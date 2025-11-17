" Tajā pašā līnijā tika konstatēti bojājumi arī tuvāk Ļubļinai," platformā "X" pavēstīja Tusks.
Šodien 13:34
"Diemžēl bažas apstiprinājās," Tusks komentē dzelzceļa bojājumus līnijā Varšava-Ļubļina
Polijā svētdien sabojātas dzelzceļa sliedes līnijā Varšava-Ļubļina, un policija uzskata notikušo par sabotāžu, pirmdien paziņojis Polijas premjerministrs Donalds Tusks.
"Diemžēl bažas apstiprinājās. Līnijā Varšava-Ļubļina [pie Mikas ciema] notika sabotāža. Eksplodējot sprāgstvielai, tika sabojātas dzelzceļa sliedes. Notikuma vietā strādā avārijas dienesti un prokuratūra. Tajā pašā līnijā tika konstatēti bojājumi arī tuvāk Ļubļinai," platformā "X" pavēstīja Tusks.
Viņš to nodēvēja par bezprecedenta sabotāžas gadījumu un uzsvēra, ka vainīgie tiks notverti, neatkarīgi no tā, kas aiz viņiem stāv.
Kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā 2022. gada februārī Polijas varasiestādes ir aizturējušas desmitiem cilvēku aizdomās par sabotāžu un spiegošanu.