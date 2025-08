Vīstoši pelašķi, kliņģerītes, vīgriežu buntes: kuri augi noder skaistumam un veselībai

* Ledus kubiņu trauciņos ieliec ziedus, aplej ar ūdeni un sasaldē. Kad sasaluši, izkrati no trauciņa un liec maisiņā, kuru var noslēgt, un atkal liec saldētavā. Ja trauciņi ar ziediem paliks saldētavā, tie var savilkties ar citu produktu smaržu. Ledus kubiņus var izmantot sejas vai muguras masāžai pēc karsēšanās vannā, dušā vai pirtī, lai ir karstā un aukstā kontrasts. Arī acīm patīk, ja tās atpūtina ar aukstumu, – iemet sasaldētos ziedus acu mazgājamā ūdenī vai ietin drāniņā un izmanto kā kompresi.

* Ja sasaldētie ziedi ir ēdami, ledus kubiņus var pievienot kokteiļiem – būs ļoti skaisti.

* Pienenes zied visu vasaru, tikai nedaudz jāpameklē. Saplūc tās, saliec zip maisiņos un sasaldē. Sasaldētos ziedus samal gaļas mašīnā vai sasmalcini ar blenderi un izmanto kompresēm vai masāžai. Tās attīra ādu no iekaisumiem, putekļu ērcītēm, sviedru izsitumiem.

* Mārpuķītes ir ļoti labas sejas un acu kompresēm, tās var dzert arī attīrošās tējās. Mārpuķītes ir antiseptiskas, tās palīdz pret iekaisumiem, nomierina, uzlabo gremošanu un tāpat kā kumelītes palīdz pret vēdera uzpūšanos, veicina svīšanu.

* Ziedus var sažāvēt. Kaltē tos tuvu guļamistabai vai pat gultai, jo vīstošu augu smarža vairo enerģiju, uzlabo domāšanu, atmiņu, intuīciju, darbaspējas.

* Augus var sasiet buntītēs un pakarināt ēdamistabā vai virtuvē, lai smarža piepilda telpu un atbrīvo prātu no pārmērīgas slodzes.