Revolūcija zinātnē? Dzimuši pirmie bērni ar trīs cilvēku DNS, kuriem izskaustas iedzimtas slimības

Šī metode, kas apvieno mātes un tēva dzimumšūnas ar veselām mitohondrijām no donores, sniedz cerību ģimenēm, kurās kāds no vecākiem cieš no neārstējamām mitohondriju slimībām. "Šī ārstēšana mums deva cerību – un nedaudz vēlāk arī mūsu bērnu," medijam "BBC" norāda kāda māte, kura izmantoja šo metodi, lai pasaulē sagaidītu savu meitiņu.