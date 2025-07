"Kas notiek? Dažs labs varētu īrēt istabiņu slimnīcā..." Vīrietis uzskata, ka bērni paliek arvien slimīgāki

Turpretī daudzi no tiem, kuri apgalvo, ka viņiem piens “pūš vēderu”, cieš no laktozes nepanesības – tas nozīmē tikai to, ka organismā trūkst enzīma, kas sadala piena cukuru. Viņiem nav jāatsakās no piena vispār, bet gan jāizvēlas bezlaktozes produkti. "Mūsdienās jau ir dikti jauki, ka ir ražotāji, kas ražo gan pienu bez laktozes, gan biezpienu, krējumu, jogurtu, un tad ir iespēja izvēlēties."