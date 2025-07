Arī senioriem 70+ gados ir jākustas: kas jāzina un kā sākt

“Es kā fizioterapeite ne tikai strādāju ambulatorajā aprūpē, bet arī piedalos dažādos izglītojošos pasākumos,” stāsta fizioterapeite Egija Kovaļenko. “Man ir bijusi iespēja lasīt lekcijas senioriem par fizisko aktivitāšu nozīmi viņu ikdienas dzīvē. Tā bija brīnišķīga pieredze, kur mēs ne tikai runājām, bet arī kopīgi izpildījām dažādus vingrojumus, un cilvēki bija pārsteigti, cik daudz dažādu vingrojumu var izdarīt bez īpaša apģērba un aprīkojuma. Piemērotām fiziskām aktivitātēm ir liela nozīme patstāvības saglabāšanā, tās palīdz cilvēkam saglabāt spēju parūpēties par sevi, nodarboties ar saviem hobijiem, iziet ārpus mājas, būt sabiedrībā. It īpaši svarīgi tas ir senioriem, kuriem pats būtiskākais ir saglabāt neatkarību, jo neatkarības zudums ir tas, no kā lielākā daļa gados vecāku cilvēku baidās vairāk nekā no nāves.”