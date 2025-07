Dziedniece Sarmīte Eņģele zina: katra slimība ir jāuztver kā mācība

Jau 13 gadus Sarmīte Eņģele dzīvo arī Nītaurē, saimnieko lauku mājās, kur pagalmā aug un zied dažnedažādi ārstniecības augi, un Sarmīte par katru no tiem zina pastāstīt. Ikdienā viņa strādā turpat netālu Morē ar pirmsskolas vecuma bērniem un arī Mālpilī māca bērniem mīlēt deju, pati arī iestudē tās. Sarmīte veidojusi horeogrāfiju vairāk nekā 75 dejām, un Jaunrades deju skatēs vairākas no viņas dejām saņēmušas atzinības un godalgotas vietas. Sarmīte teic: “Galvenais, lai bērniem tās patīk dejot pat tad, ja arī godalgota vieta nav dabūta.” Par deju skolotāju viņa strādā kopš 1981. gada pēc Rīgas Kultūras un izglītības darbinieku tehnikuma beigšanas. Lai gan pati nāk no Ķekavas puses, Sarmīte pēc kāzām pārcēlās uz Mārupi un ar Mārupes jauniešu deju kolektīvu nostrādāja septiņus gadus. “1993. gadā sāku strādāt Mārupes kultūras namā ar bērnu deju kolektīvu, no kura izauga divi kolektīvi: Mārupes Kultūras nama “Pērlītes” un pirmskolas izglītības iestādes “Lienīte” deju kopa “Māriņa”. Biju izveidojusi arī savu firmu “Eņģeļu dejas”, braukāju pa sešām vietām, mācīju dejot. Tad nāca kovids, un viss beidzās.” Jāpiebilst, ka Sarmīte ir ne tikai deju skolotāja un horeogrāfe, – 2000. gadu sākumā viņa ieguva pirmsskolas un 1.–4. klašu pedagoga izglītību. Un tā jau daudzus gadus Sarmītes sirds pieder dejai, skaistajam, dziedinošajam.