“Cilvēki mirst pārāk agri” – ārsti Latvijā izstrādā Baltijā pirmo smēķēšanas atmešanas programmu

Viena no valstīm, kas visvairāk ir pētījusi smēķētāju ieradumus ir ASV un šīs valsts dati parāda, ka 70 % smēķētāju vēlas atmest un 44,2 % katru gadu mēģina atmest smēķēšanu. Tomēr tikai aptuveni 7 % kļūst brīvi no tabakas bez profesionālas palīdzības. Līdzšinējā pieredze un pētījumi parāda, ka lielākajai daļai smēķētāju ir nepieciešama profesionāla palīdzība. Gandrīz 70 % no visiem tabakas lietotājiem katru gadu vismaz vienu reizi apmeklē veselības aprūpes speciālistu, tomēr tikai 39 % ziņoja, ka viņiem tiek piedāvāta palīdzība konsultāciju vai medikamentu veidā. Tātad tiek palaistas garām ļoti daudz iespējas palīdzēt smēķētājiem atmest, secina G. Lielause.