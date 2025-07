“Nekad nebūs kā filmās” - kā jaunietim sagatavoties pirmajai reizei, un ko drīkst jautāt ārstam

– Jauniešu vidū pastāv nedaudz bravūrīgs viedoklis, ka es taču esmu spēcīgs un vesels un, ir šī vēlme eksperimentēt un pamēģināt. Bet, jāsaka, ka kopumā tā tendence mainās un to ir liels prieks redzēt. Galvenie veselības aspekti ir tādi paši kā jebkuram cilvēkam jebkurā vecumposmā. Tas ir veselīgs uzturs – jo krāsaināk, jo labāk. Tās ir fiziskas aktivitātes un miega higiēna. Pusaudžu vecumā ir zināmas īpatnības, ka vēlu iet gulēt, agri ir jāceļās, mūsu izglītības sistēma nav pielāgota tieši pusaudžu cirkadiānam ritmam, bet liela daļa pusaudžu ir pakļauti šim faktoram, ka ir grūti vakarā ātri aiziet gulēt, iemigt tajos 22.00, lai būtu normāls miega režīms, ceļoties 6`00 no rīta uz skolu. Tas noved pie apburtā loka, cilvēks ir noguris. Dažkārt ne tikai vecāki un pedagogi, bet arī paši jaunieši no sevis ļoti daudz prasa: “Es visu darīšu!”, gan skola, gan treniņi un pulciņi un, kaut kas no tā cieš un biežāk tā ir tieši skola, nevis treniņi. Šādā situācijā ir vērts apsēsties un izvērtēt ar sev tuvu stāvošu cilvēku - brālis, māsa, mamma, tētis, vai citu emocionāli tuvu cilvēku, izrunāties, ko mēs tajā visā varam mainīt.