Daudzdzīvokļu namu iedzīvotāji Latvijā drīzumā varēs ievērojami ietaupīt uz elektrības rēķiniem
Latvijas Klimata un enerģētikas ministrija (KEM) izstrādājusi jaunu atbalsta programmu, kuru plānots apstiprināt valdībā līdz šī gada beigām. Saskaņā ar programmu valsts segs daļu izdevumu daudzdzīvokļu māju īpašniekiem par videi draudzīgu enerģijas ražošanas sistēmu uzstādīšanu – piemēram, siltumsūkņiem, saules paneļiem un citām ierīcēm.
Pēc SKDS datiem 2025. gada septembrī 35% aptaujāto, kuri dzīvo daudzdzīvokļu mājās, izrādīja interesi uz mājas jumta uzstādīt saules paneļus ar akumulatoriem, lai samazinātu izdevumus par elektroenerģiju kopīgām vajadzībām. Izstrādātā atbalsta programma pašlaik ir starpministriju saskaņošanas procesā, kurā saņemti ieinteresēto pušu viedokļi, un KEM tos pašlaik izvērtē. Plānots programmu apstiprināt Ministru kabinetā līdz šī gada beigām.
Kopējais pieejamais finansējums būs 26,8 miljoni eiro, kas tiks piešķirti Modernizācijas fonda ietvaros. Pēc programmas apstiprināšanas valdībā plānots mēneša laikā izsludināt atklātu projektu pieteikumu konkursu. Konkursā ieinteresētās personas tiks aicinātas iesniegt finansējuma pieprasījumus, sagatavojot projekta priekšlikumu un iesniedzot to Vides investīciju fondā. Finansējums tiks piešķirts grantos.
Pieteikties atbalstam varēs pilnvarotas daudzdzīvokļu māju īpašnieku pārstāvniecības, tostarp māju pārvaldnieki vai administratori, dzīvokļu īpašnieku biedrības, kā arī citas ieinteresētās puses – reģistrētās enerģētikas kopienas, pašvaldības, valsts iestādes un to uzņēmumi.
Parasti enerģētikas kopienas sastāv no vairākiem dalībniekiem – gan fiziskām personām, gan mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, un dalībnieku skaits nav ierobežots. Dalībnieki apvienojas kopienā, lai kopīgi ražotu, patērētu un uzglabātu enerģiju, parasti no atjaunojamiem energoresursiem. Atbalsts var sasniegt līdz 70%.
Atbalsts tiks sniegts aprīkojuma iegādei elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai – saules paneļiem (ieskaitot baterijas), siltumsūkņiem un saules kolektoriem, kā arī nepieciešamās infrastruktūras būvniecībai un tehniskās dokumentācijas sagatavošanai. Finansējuma apjoms būs atkarīgs no pieteikuma iesniedzēja veida. Kopējais finansējums atjaunojamās enerģijas tehnoloģiju iegādei un uzstādīšanai daudzdzīvokļu mājās būs 10 miljoni eiro, valsts un pašvaldību ēkās – 7,6 miljoni eiro, enerģētikas kopienām – 9,2 miljoni eiro.
Atbalsta intensitāte no kopējiem projekta pamatotajiem izdevumiem sasniegs līdz 70% daudzdzīvokļu mājām un enerģētikas kopienām, 80% – valsts un pašvaldību iestādēm. Ja projekts kvalificējas kā valsts atbalsts komerciālai darbībai, atbalsta intensitāte nepārsniegs 65% no pamatotajiem izdevumiem aprīkojuma uzstādīšanai, kas izmanto atjaunojamos energoresursus.