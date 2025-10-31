Entonijs Hopkinss ar meitu nesarunājas kopš 2001. gada
Filmas “Jēru klusēšana” zvaigzne Entonijs Hopkinss jau 24 gadus neuztur attiecības ar savu vienīgo bērnu meitu Abigeilu.
Abigeilas māte ir aktiera pirmā sieva Petronella Bārkere.
Hopkinsa meita ignorējusi viņa sievas Stellas aicinājumu atjaunot kontaktus. 87 gadus vecais Holivudas aktieris ir samierinājies ar domu, ka viņi nekad nesalabs. Laikrakstam “The New York Times” viņš izteicies: "Mana sieva Stella nosūtīja [Abigeilai] ielūgumu atnākt pie mums ciemos. Ne vārda nesekoja atbildē. Tāpēc es pieņemu – labi, lai tā būtu. Es vēlu viņai visu to labāko, bet es netērēšu spēkus uz to. Ja tu gribi izšķiest dzīvi turot aizvainojumu, labi, dari tā."
"Es varētu turēt aizvainojumu par pagātni, bet tas nozīmētu nāvi. Tu nedzīvo. Ir jāatzīst viena lieta: mēs neviens neesam ideāls. Mēs neesam svētie. Mēs visi esam grēcinieki un svētie vai kas nu mēs būtu. Mēs darām labāko, ko spējam."
Entonijs – kurš izšķīrās no pirmās sievas Petronellas 1972. gadā, kad Abigeila bija maza meitene – uzskata, ka viņš "darījis, ko varēja", lai atrisinātu situāciju, un tagad vēlas atstāt to pagātnē. Viņš piebilda: "Dzīve ir sāpīga. Dažreiz cilvēki cieš. Dažreiz mēs ciešam. Bet tā nevar dzīvot. Ir jāsaka – ‘tiec tam pāri’. Bet ja tu nespēj tikt pāri, visu labu, lai tev veicas. Manī nav nosodījuma. Bet es darīju, ko varēju. Tas ir viss, ko vēlos pateikt."
“Oskaru” ieguvušais aktieris nākamajā mēnesī laidīs klajā savu biogrāfisko grāmatu “We Did OK, Kid”. Vaicāts, vai viņš cer, ka meita izlasīs viņa memuārus, aktieris sacīja: "Es uz to neatbildēšu. Nē. Man ir vienalga."
Kad intervētājs paziņoja, ka vēlētos pāriet pie citas tēmas, Hopkinss atbildēja: "Lūdzu. Es gribu, lai jūs tā darītu. Jo es nevēlos viņu sāpināt."
2006. gadā Abigeila teica, ka "iespējams" būtu atvērta izlīgumam ar savu slaveno tēvu, ar kuru viņa tobrīd nebija runājusi piecus gadus. Viņa piebilda izdevuma “The Telegraph” žurnālistam: "Tomēr tam būtu jābūt abpusējam procesam. Es nezinu, kā es par to justos. Mēs nekad neesam bijuši ļoti tuvi. Mēs nekad neesam runājuši par lieliem dzīves jautājumiem. Jo mūsu attiecības vienmēr bija tik neprognozējamas. Es nekad neesmu jutusies, ka varu ar viņu apspriesties par šādiem jautājumiem.”
Tajā pat laikā Abigeila piebilda: "Es mīlu savu tēvu. Viņš ir bijis ļoti atbalstošs. Es patiešām viņam vēlu visu labāko. Bet es esmu atradusi zināmu neatkarību caur savu mūziku. Man jādod sev šis laiks, lai izkļūtu no viņa ēnas."
Hopkinss ir bijis precējies trīs reizes. Viņa pirmā sieva bija britu aktrise Petronella Bārkere. Pāris laulībā nodzīvoja no 1966. līdz 1972. gadam. Ar Dženiferu Lintoni aktieris apprecējās 1973. gadā un izšķīrās 2002. gadā. Kopš 2003. gada viņš ir precējies ar Kolumbijā dzimušo senlietu tirgotāju Stellu Arojavu. Pāris iepazinās 2000. gadu sākumā, un Hopkinss uzskata, ka tieši viņa palīdzējusi aktierim pārvarēt depresiju, kas tajā laikā nomāca.
Kad Hopkinsam reiz jautāja, vai viņam ir mazbērni, viņš atbildēja: "Man nav ne jausmas. Cilvēki šķiras. Ģimenes sadalās un, ziniet, turpina dzīvot. Cilvēki pieņem izvēles. Man nav vienalga." Savukārt citā intervijā viņš teicis: "Domāju, ka esmu egoists. Es neesmu bijis labs vīrs vai tēvs."
Hopkinss savulaik bija alkoholiķis, bet kopš 1975. gada grādīgos dzērienus vairs nelieto. Aktieris ir arī atmetis smēķēšanu.