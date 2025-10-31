Mūziķes Katy Tindemark mīļotais miljonārs Valērijs Barjers šķīris laulību - un viņa iepriekšējā sieva jau precas atkal
Mūziķes Katy Tindemark krietni vecākais dzīvesbiedrs – miljonārs Valērijs Barjers – ir juridiski brīvs vīrietis, turklāt viņa bijusī sieva jau apņēmusi citu vīru.
Kā zina rakstīt žurnāls "Kas Jauns", "Lursoft" datu bāzē publiskots līgums, kas apliecina, ka šā gada 13. oktobrī izbeigts laulāto Irinas Barjeres-Kiremšinas un Valērija Barjera mantisko attiecību veids: visas mantas šķirtība. Kuluāros tika runāts, ka laulātie jau pašķīrušies 2019. gadā, un nu arī juridiski nokārtojuši savas attiecības.
Sabiedrībā zināms, ka Valērija sirds nav vairs brīva, jo viņam izveidojušās romantiskas attiecības ar mūziķi Katy Tindemark. Mūziķes attiecības ar 40 gadus vecāko miljonāru Valēriju sākušās pirms aptuveni trim gadiem. Kamēr Valērijs precēt Katy nesteidzas, Barjera bijusī sieva Irina šovasar jūlijā izgājusi pie vīra – viņu tagad saista laulības saites ar Dmitriju Barjeru-Kiremšinu. Interesanti, ka Dmitrijs pēc kāzām daļēji pieņēmis Irinas bijušā vīra uzvārdu…
Katy šovasar TV kanāla "360" sarunu raidījumā "Aina studijā!" atklāja, ka viņas un Valērija attiecības balstās uz uzticēšanos, emocionālu tuvību un kopīgām vērtībām, nevis materiālām lietām: “Jā, visi redz, ka viņš ir vecāks, bet tas nav stāsts par naudu vai statusu. Stabilitāte nav tikai finanšu ziņā – tā ir sajūta, ka tu esi saprasts, pieņemts un atbalstīts.” Viņa stāstīja, ka partneris vienmēr ir līdzās. “Kad man ir slikti, viņš mani uzklausa. Es zinu, ka varu paļauties, jo viņš mani emocionāli notur, nevis novēršas,” atzina mūziķe un piebilda, ka viņš nekad viņu nav atgrūdis: “Es vienmēr zinu, ka esmu viņa rokās drošībā.”
Tindemark mīļotajam uzņēmējam aiz muguras nu ir divas laulības – 1989. gadā Jelgavā viņš apprecējās ar Tamāru Barjeri, bet 2007. gadā Kiprā par sievu apņēma Irinu, kas par viņu bija 35 gadus jaunāka. Nu, lai Irina varētu noslēgt laulības līgumu ar savu jauno vīru Dmitriju, nācās izbeigt šādu līgumu, kas bija noslēgts ar Valēriju Barjeru. Šis laulāto mantisko attiecību līgums izbeigts pagājušajā nedēļā, 13. oktobrī.