"Māte teica ‘pieskati brāli’… un aizgāja," - sieviete Jelgavā no noslīkšanas izglābj mazu bērnu

Viņa norāda, ka pēc tam prasījusi saviem bērniem, kas atradušies turpat netālu, vai viņi redzējuši, ka mazais slīcis, uz ko bērni atbildējuši noraidoši. "Viņi teica: "To neredzējām, tikai redzējām, ka tu kā traka skrien un izķer viņu no ūdens! Tas tikai pierāda to, ka pat blakus esošie var nepamanīt nelaimi. "