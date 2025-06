Redzes ārstēšana Latvijā ir pasaules līmenī, bet rodas bažas par tās pieejamību

"Turpmāk valsts apmaksās intravitreālās injekcijas, kas ir anti-VEGF jeb asinsvadu endotēlija augšanas faktoru inhibitori, ar kādiem ārstē acs tīklenes saslimšanas. Paredzēts, ka prioritāri šīs injekcijas tiks nodrošinātas cukura diabēta pacientiem, ņemot vērā augsto diabēta izplatību Latvijā un ar to saistīto redzes zuduma risku. Līdz šim šāda ārstēšana pacientiem Latvijā ir bijusi jāsedz no saviem līdzekļiem, un viņi nav saņēmuši no valsts budžeta klīniskajām vadlīnijām atbilstošu inovatīvo terapiju – injekcijas redzes saglabāšanai. Pateicoties visām iesaistītajām valsts institūcijām, daļa tagad to sāks saņemt," izskaidroja Juris Vanags.