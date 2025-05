Ceļotājus aicina būt piesardzīgiem, apmeklējot vairākas Eiropas valstis

Laikā no 2024. gada 1. marta līdz 2025. gada 28. februārim no 30 Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas (ES/EEZ) valstīm ziņots par 28 791 masalu gadījumu. Augstākais saslimstības līmenis novērots zīdaiņiem līdz viena gada vecumam un bērniem vecumā no 1 līdz 4 gadiem . 85,8 % no gadījumiem reģistrēti nevakcinētiem cilvēkiem. Ziņots arī par 14 nāves gadījumiem – 13 Rumānijā un 1 Francijā.