Rīgā notiks pirmā starptautiskā androloģijai un reproduktīvai medicīnai veltītā konference

Konferencē piedalīsies profesori Cilla Krauza (Csilla Krausz), Frančesko Loti (Francesco Lotti) un Mario Madži (Mario Maggi) no Florences Universitātes Itālijā, doktors Šlomi Baraks (Shlomi Barak) no Asutas Universitātes slimnīcas Ašdodā, Izraēlā, profesors Jans-Bernds Stukenborgs (Jan-Bernd Stukenborg) no Karaliskā Kārļa institūta jeb Karolinskas institūta Solnā, Zviedrijā, profesors Rods Mičels (Rod Mitchell) no Edinburgas Universitātes Lielbritānijā, profesors Sandro Estevs (Sandro C. Esteves) no androloģijas un reproduktīvās veselības klīnikas “Androfert” Kampinasā, Brazīlijā, kā arī habilitētā medicīnas doktore un Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenā locekle Jekaterina Ērenpreisa, doktori Violeta Fodina un Juris Ērenpreiss no Latvijas, kurus vieno androloģijas un uroloģijas centrs “iVF Riga”.