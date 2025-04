Vēl vienas klimata pārmaiņu sekas - rīsos palielinās veselībai bīstamā arsēna daudzums

Dažām rīsu šķirnēm ir lielāks neorganiskā arsēna piesārņojums. Baltajos rīsus ir mazāk arsēna nekā brūnajos, taču to uzturvērtība ir zemāka. Basmati rīsiem ir vēl mazāk neorganiskā arsēna. Rīsiem no noteiktiem reģioniem, piemēram, Austrumāfrikas, ir mazāk arsēna nekā rīsiem no citiem apgabaliem, tostarp dažiem ASV reģioniem, Eiropas un Dienvidaustrumāzijas. Šefīldas universitātes (Apvienotajā Karalistē) zinātnieki atklājuši rīsu vārīšanas metodi, kas var noņemt 50% arsēna no brūnajiem rīsiem un 74% no baltajiem rīsiem. Tā ir šāda: ieteicams vispirms vārīt rīsus 5 minūtes jau uzvārītā ūdenī, pēc tam to noliet, uzliet svaigu ūdeni un turpināt vārīt uz mazākas uguns, lai viss ūdens daudzums uzsūktos. Apvienotās Karalistes Pārtikas standartu aģentūra iesaka vispirms rīsus noskalot, pēc tam vārīt tos 6 reizes lielākā ūdens daudzumā, to noliet un vēlreiz noskalot.