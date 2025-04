Tiesības uz cieņpilnu nāvi. Teikt vai neteikt pacientam, cik vēl atlicis

“Cieņa un tiesības ir pelnītas arī dzīves norietā. Satversmes tiesa – vēl laikā, kad es pati vēl biju Satversmes tiesā, – skaidro, ka cieņa pret miruša cilvēka ķermeni ir iekodēta latviskajā dzīvesziņā, tāpēc Satversme to arī aizsargā. Toties Rietumu pasaules kultūras telpā, kur arī Latvija pieder, katrs cilvēks ir vērtība. Neatkarīgi no vecuma, no dzimuma, ādas krāsas un veselības stāvokļa. Sabiedrības pieprasījums pēc tiesībām uz regulējumu nāvi likumdevējiem ir jānosaka. Tiesības uz nāvi grozīšana ir sabiedrības evolūcijas un vērtību jautājums. Likumdevējiem jāseko līdzi šiem procesiem un jāapzinās, ka nedziedināmi slims pacients atrodas paaugstinātas neaizsargātības stāvoklī. Šis ir jāliek svaru kausos, jo konkrētajā gadījumā pacients cieš no milzīgām sāpēm,” klāsta Ziemele.