Muguras sāpes var būt nopietns signāls: ārsts skaidro, kad jāreaģē steidzami

Ja cilvēks zina, ka viņam ir muguras problēmas, un zina, ka dārza darbus tāpēc nemetīs pie malas, viņš sezonai var gatavoties visu ziemu. To gan nevajadzētu darīt, izpildot dažādos ekrānos vai bildēs redzamos vingrojumus, jo, kā saka, kas der visiem, neder nevienam. Vingrojumi jāpiemeklē katram individuāli, ņemot vērā fizisko sagatavotību, veselības stāvokli, vecumu, un to vislabāk izdarīs fizioterapeits. Tātad, ja pret savu veselību, muguras problēmām izturies nopietni, vismaz pāris reižu šis speciālists jāapmeklē. Kad viņš izveidojis individuālu vingrojumu programmu, tos var izpildīt mājās. Un tā gadu no gada. Jautājums tikai – cik daudz ir šādu apzinīgo?