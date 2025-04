Kas palīdzēs rūpēties par veselīgu un skaistu smaidu?

Sargājiet no baktērijas ne tikai zobus, bet arī smaganas, jo baktērijas kairina mīkstos audus un provocē iekaisumu. Lai izvairītos no gingivīta un periodontīta attīstības, uzmanīgi veiciet slaucīšanas kustības ar birsti no smaganām līdz zobu griezējmalām. Šīs kustības noslauka aplikumu un masē smaganas.