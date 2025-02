Latvijas Reto slimību aliansei: Melnās Pērles balva

Reto slimību forumam 2025 mēs esam saglabājuši to pašu formu, kurā ir zinātniskā daļa un diskusiju daļa. Esam pagarinājuši norišu laikus, mācoties no pagājušā gada foruma, kurā tā dalībnieki gribēja uzdot jautājumus vairāk nekā tam bija atvēlēts. Foruma programmu mēs veidojām kopā ar Bērnu slimnīcas Reto slimību koordinācijas centru, satura apspriedēs piedalījās arī Veselības ministrija, iesakot aktualitātes no viņu puses. Atbilstoši alianses tīmekļa vietnē pieejamai programmai starp tēmām būs Reto slimību reģistra izveide un Nacionālā spoguļgrupa, pacientu izglītošana, klīniskie pētījumi un inovatīvās terapijas Latvijā, pacientu organizāciju un alianses iesaiste reģistra veidošanā un spoguļgrupā. Nozīmīga un liela aktualitāte ir izmaiņas invaliditātes statusa noteikšanā valstī, kā šis statuss tiek iegūts, kādi dokumenti jāaizpilda, tāpēc esam aicinājuši talkā Veselības un darbspējas ekspertīzes valsts ārstu komisijas pārstāvjus, lai pastāsta jaunumus. Veselības ministrija ziņos par paliatīvās aprūpes pilnveidi. Runāsim arī par pacientu tiesībām un pienākumiem no ārstniecības personu perspektīvas, jo šādai lekcijai pērn bija liela atsaucība.