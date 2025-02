Ar protēzi pretī sapnim par čempiona titulu. Krista Mickēviča stāsts par dzīvi pēc avārijas Taizemē

Liktenīgā avārija notika 2017. gadā Taizemē, Ko Samui salā, kas Kristam bija iecienīta atpūtas vieta. “Lidoju pie draugiem, kuri tur dzīvo. Toreiz man pēc divām dienām bija plānots doties mājās, no visiem jau atvadījos.” Atmiņā spilgti iegūlis traģiskā notikuma brīdis – Krists braucis ar motorolleru, kad pēkšņi viņam virsū uztriecies busiņš. Frontāla sadursme. Pat vietējā policija vainu centās uzvelt Kristam. “Visi baltie cilvēki viņiem ir iebraucēji, tādēļ jau pēc noklusējuma būs vainīgi,” viņš skaidro. Tā bija arī šajā gadījumā, kaut gan auto bija iebraucis Krista joslā. Policijā teikts, ka mašīnai pārsprāgusi riepa, taču no citiem avotiem tapa zināms, ka šoferis bijis alkohola reibumā un aizmidzis pie stūres. “To uzzināju, jau esot slimnīcā, draugi pateica un arī sarunāja savus juristus, kas vismaz palīdzēja tikt vaļā no apsūdzības, ka notikušajā vainīgs esmu es.” Draugi centušies iegūt videoierakstus no tuvējiem veikaliem, četros bijušas novērošanas kameras, taču visi ieraksti mistiski bija izzuduši vai nebija saglabājušies – tieši no tās dienas notikumiem.