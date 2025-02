Latvieši pavisam gausi uz ūdens dzeršanu

Noskaidrots, ka visapzinīgāk jeb 60% gadījumu pietiekami ūdeni ikdienā lieto iedzīvotāji ar augstāko izglītību, tostarp 57% regulārie ūdens patērētāji ir ar augstiem ienākumiem. To vidū 56% ir tādi, kas kopumā dzīvo veselīgi. Visvairāk apzinīgo ūdens dzērāju ir vecumā no 25 līdz 34 gadiem. Turpretī nepietiekamu ūdens daudzumu ikdienā uzņem iedzīvotāji ar pamatizglītību jeb 30% aptaujāto, kā arī tie 33% aptaujāto, kas kopumā dzīvo neveselīgi. Aptaujā noskaidrots, ka maz ūdeni dzerot tieši vīrieši, kas nepietiekamos daudzumos to patērē 42% gadījumu.