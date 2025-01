Kāpēc visi ģimenes locekļi nedrīkst izmantot vienu termometru?

Digitālos termometrus uzskata par visdrošākajiem lietošanā, jo tad, ja šāds termometrs nejauši saplīst, nav jāuztraucas par kādām kaitīgām vielām, ar kurām varētu saindēties. Atkarībā no digitālā termometra formas to var lietot, lai mērītu temperatūru orāli jeb mutē, rektāli jeb taisnajā zarnā vai aksilāri jeb padusē.

Novērtējot digitālā termometra rādījumus, jāņem vērā, ka padusē temperatūra ir apmēram par 0,6° C zemāka nekā tad, ja to nosaka orāli, savukārt, ja temperatūru mērī taisnajā zarnā, tā būs apmēram par 0,6 ° C augstāka nekā tad, ja to mērī mutē.