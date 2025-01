"Nedrīkst kaunināt, ir jāpalīdz!" Kāpēc bērns sācis kakāt biksēs, komentē Bērnu slimnīcas ārste

“Principā tas ir tas, ko mēs saucam par enkoprēzi jeb fēču nesaturēšanu,” ģimenes portālam mammamuntetiem.lv skaidro Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas gastroenteroloģe Jeļena Višņevska. “Ja agrāk diagnozi – enkoprēze – mēs varējām likt no četru gadu vecuma, tad šobrīd to var uzstādīt jau no brīža, kad iepriekš bērns ir gājis uz poda un apguvis podiņmācību.”