Kādreizējā Veselības ministre Viņķele atzīst, ka nozarē funkcionējis "gan jau kaut kā" princips

Un nav nekā jauna Latvijas politiskajā retorikā! Retais premjers nav izmantojis stāstu, ka veselības aprūpes sistēma ir neefektīva, un tai dot papildu naudu nozīmē to bērt caurā sietā. Uzskats, ka veselības aprūpei naudas pietiek, ir viens no Latvijas politikas pīlāriem. Kariņš ir bijis viens no agresīvākajiem anti "publiskās veselības" premjeriem ar savu izpratni, ka veiksmīgs cilvēks ir tas, kurš pats spēj sevi nodrošināt. Taisnība ir Latvijas Ārstu biedrībai, ka finansējums veselības aprūpei ir hroniski nepietiekams. Cita lieta, ka efektīvs naudas izlietojums arī ir bijusi problēma. Taču nepieciešams uzsvērt: nevar būt vispirms efektivitāte un pēc tam nauda. Tie ir divi saistīti procesi. Arī efektivitātes mehānismus var darbināt tikai tad, ja ir pietiekami daudz naudas. Šeit nav piemērojama neoliberālā pieeja: vispirms sakārtojiet sistēmu, tad būs nauda.