Kristīne Jelinska par šķiršanos no miljonāra Oļega Fiļa: "Manī ilgi krājās aizvainojums"
Pēc sešu gadu attiecībām nu katrs savu ceļu iet miljonārs Oļegs Fiļs un Kristīne Jelinska. Sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" Kristīne atklājusi, kāda ir dzīve pēc šķiršanās.
Kā emocionāli jūtaties pēc šķiršanās, tā taču nekad nav patīkama?
Sākumā jutos skumji, un man joprojām ir grūti. Taču šis bija mans lēmums, tāpēc domāju, ka man ir vieglāk. Mēs nedzīvojam kopā jau trīs mēnešus, un man ar katru dienu paliek vieglāk. Man ir darbs, tāpēc nav laika skumt, taču ir nākušas klāt rūpes un daudzi jautājumi vēl jārisina. Bet es ticu, ka šis grūtais periods agrāk vai vēlāk pāries un būs nākamais – skaistais periods. Man palīdz sports, masāžas, spa apmeklējums, grāmatu lasīšana un draugi.
Noteikti nav viegli šķirties, jo īpaši, ja esi sabiedrībā populārs cilvēks un visi grib uzzināt, kā jūtaties – vai pārdzīvojat?
Noteikti! Jo ikviens, kam nav slinkums un kas neko nezina par notiekošo, izsaka savu viedokli. Parādās dažādas spekulācijas, cilvēki tām notic, sāk runāt, un visas šīs runas sāk velties kā sniega bumba. Taču patiesību zinām tikai mēs paši. Komentārus internetā nelasu, jo tā tiešām ir atkritumu izgāztuve, bet saņemu milzum daudz vēstuļu no saviem sekotājiem, kuri mani atbalsta. Saņemu arī daudz komplimentu par paveikto – Nurmuižas pils zīmola radīšanu – un manu raksturu, tas man dod papildu spēku un motivāciju.
Ir kāds īpašs cilvēks, kas palīdz, sniedz emocionālu atbalstu?
Jā, ar mani kopā ir manas draudzenes, jo radinieku man nav. Īpaši tuva man ir draudzene no skolas laikiem – Elise, kura ne tikai palīdzēja vienas dienas laikā pārbraukt uz jaunu dzīvokli, bet arī katru dienu pēc šķiršanās bija mans emocionālais atbalsts. Protams, man ir arī citas tuvas draudzenes, piemēram, Evelīna Ķimene ("L’Occitane Latvia" zīmola vadītāja un līdzīpašniece – KJ), un es zinu, ka viņa vienmēr mani atbalstīs un būs blakus.
Vēlreiz teikšu – šķiršanās ir mans lēmums. Mana sirds nav salauzta. Esmu ļoti vīlusies cilvēkā, bet tas tikai pierādīja to, ka es visu daru pareizi. Daudzie dzīves satricinājumi mani ir padarījuši tikai stiprāku, uz problēmām skatos viegli un bez panikas, jo šīs īsti par problēmām nevar nosaukt, ņemot vērā, ko esmu jau pārdzīvojusi, zaudējot abus vecākus.
Vai vispār ir iespējams palikt draugos ar bijušo?
Domāju, ka noteikti var! Ir daudz tādu piemēru, kad pāris pēc šķiršanās turpina kopā strādāt, vadīt kopīgu biznesu un pat kopā pavadīt laiku. Vai tas būs mūsu gadījumā – nezinu, bet ceru.
Kā saglabāsiet darba attiecības, jo esat vairāku gadu garumā Oļegam Fiļam piederošo Nurmuižas pili padarījusi par atpazīstamu zīmolu, kā arī pati bijāt Nurmuižas reklāmas “seja”.
Vēlos palikt pašas radītajā un vadītajā uzņēmumā, taču par šo mēs vēl šobrīd diskutējam. Es tiešām strādāju daudzus gadus bez brīvdienām, radot visu no nulles, pildot vairāku darbinieku pienākumus, nesaņemot attiecīgo atalgojumu. Šobrīd mēģinām vienoties par abpusēji izdevīgāku variantu. Piecus gadus strādāju no agra rīta līdz vēlam vakaram, es mīlēju to, ko daru, – vai tas tika novērtēts?
Rakstot par jūsu šķiršanos, tiek pieminētas dārgas dāvanas, ko saņēmāt no Oļega.
Nezinu par kādām dārgām dāvanām jūs runājat, man nekā tāda nav.
No malas kādam varbūt šķiet, kā tad nu turpmāk dzīvosiet, vai varēsiet nodrošināt to dzīvesveidu, kāds bija kopdzīvē ar vienu no Latvijas bagātākajiem cilvēkiem?
Noteikti sliktāk nedzīvošu. Esmu pārliecināta, ka gan restorānus, gan ceļojumus varēšu atļauties arī turpmāk.
Un kāpēc vispār nolēmāt šķirties un katrs iet savu ceļu – raksturu nesaderība, viedokļu nesadarība vai kas cits?
Manī ilgi krājās aizvainojums, nejutos gana novērtēta, jau kādu laiku domāju, ka varbūt pietiek censties, kaut ko gaidīt. Tā izlēmu, ka man jāsper šis solis. Kad iepazināmies, man bija tikai 26 gadi un es sapņoju par pavisam ko citu....