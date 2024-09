"Ja vecāki vakarus pavada pie ekrāniem, kādēļ lai bērns darītu citādāk?" Latvijā vadošie sporta klubi atklāj, kā motivē jauniešus sportot

Apmeklēt sporta tīkla "MyFitness" sporta zāles jaunieši var jau no 12 gadu vecuma, tomēr viņi šo iespēju izmanto nelabprāt. Kā norāda "MyFitness Latvia" vadītāja Inna Alne, "no visiem sporta klubu biedriem vien četrus procentus veido jaunieši līdz 17 gadu vecumam, bet vecuma grupā no 18 -24 gadiem tie ir 15 procenti". Nedaudz labāka situācija ir sporta tīklā "Lemon Gym", kur, kā atzīst kompānijas Latvijas reģiona vadītāja Agnija Grantiņa, jaunieši veido 20 procentus no apmeklētāju skaita, tomēr arī viņa skaidro, ka jauniešus motivēt ir ļoti grūti.