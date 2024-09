Latvijā klasisko cigarešu smēķēšanu pamazām aizstāj alternatīvie bezdūmu produkti

Novērtējot Saeimas lēmumu no 2025. gada Latvijā atļaut tirgot e-cigaretes un nikotīna spilventiņus tikai ar tabakas garšu, 39% no respondentiem, kuri šos produktus lieto vismaz reizi mēnesī, uzsvēra, ka tāpat pirks šos produktus ar citām garšām interneta veikalos, sociālajos tīklos vai no draugiem un paziņām. Savukārt 37% aptaujāto norādīja, ka iegādāsies šos produktus ar citām garšām ārvalstu veikalos klātienē, kad vien būs tāda iespēja. Tikai 18% atzina, ka pirks šos Latvijā pieejamos produktus ar tabakas garšu. Vēl 16% apdomās iespēju pārstāt lietot tabakas un nikotīna produktus, bet 8% ir gatavi atsākt smēķēt cigaretes.

“Pētījums visai skaidri parāda sabiedrības nostāju un lietotāju tālāko rīcību – no vienas puses cilvēki produktus pirks ārzemēs un nodokļu ieņēmumi nepaliks Latvijā, bet no otras puses, jo vairāk būs aizliegumu, jo lielāka būs organizētā noziedzība šajā jomā. Vēl viena iezīme ir tāda, ka aizliegumi attiecībā uz jauniem produktiem novedīs pie tā, ka cilvēki atkal sāks vairāk lietot vecos, kaitīgākos produktus”, atzīst A. Kaktiņš.