Vietā, kur veselība atrod ceļu pie cilvēka!

– Jūru var saskatīt no centra 9.stāva, kur atrodas kafejnīca “Virs priedēm” un programmas “Sulu maģija” ēdamzāle, kā arī ergoterapijas nodaļa, bet pludmale ir vien 5-10 minūšu pastaigas attālumā no Kūrorta rehabilitācijas centra (KRC) “Jaunķemeri”. Cilvēkiem, kuri šeit brauc uzlabot veselību, jūras klātbūtne vienmēr bijusi svarīga, bet ne vairāk kā ūdens procedūras (hidroterapija), ko “Jaunķemeri” piedāvā plašā klāstā – sākot no zemūdens masāžām, beidzot ar ārstnieciskā minerālūdens vannām un hidromasāžu baseinā.