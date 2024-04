Piecpadsmit interesanti fakti par smadzenēm

Smadzeņu pilnīga nobriešana notiek tikai pieaugušā vecumā laikā posmā no 25 līdz 30 gadiem. Viena no pēdējām nobriest smadzeņu priekšējā daiva, kas kontrolē domāšanu, plānošanu, cēloņu seku izpratni, lēmumu pieņemšanu un emocijas un to regulāciju. Pēc cilvēka pilnīgas nobriešanas sākas kognitīvā novecošana. Šajā laikā īpaša uzmanība ir jāpievērš regulāriem smadzeņu treniņiem, uzturam, ko lietojam, un fiziskajai aktivitātei. Arī uztura bagātinātāji var būt labs atbalsts, jo smadzenes ikdienā dara milzu darbu, tāpēc par tām ir jārūpējas.