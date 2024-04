Sastrēgums vēderā – aizcietējums

- Makrogols 4000 ir osmotisks laksatīvs līdzeklis, kas efektīvi piesaista ūdeni. Tas resnajā zarnā palielina ūdens daudzumu un palēnina ūdens uzsūkšanos no zarnu trakta, mīkstinot cietus izkārnījumus un palielinot to tilpumu, tā pastiprinot zarnu motilitāti. Rezultāts ir atvieglota izkārnījumu kustība zarnu traktā un normālas vēdera izejas atjaunošanās. Lielākā daļa no tiem ir bezrecepšu medikamenti. Šie līdzekļi ir droši, tos var lietot arī grūtnieces un mammas, kas zīda bērnus. Vienīgi to lietošanai nevajadzētu kļūt par ieradumu.