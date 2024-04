Situācija ir samilzusi: naudas sods par neatceltu vizīti pie ārsta! Cik reāli tas ir Latvijā?

Saskaņā ar Francijas vēl neapstiprināto plānu pacientiem, piesakot vizīti, būs jānorāda debetkartes vai kredītkartes dati. Ja viņi neieradīsies, par to nepaziņojot vismaz 24 stundas iepriekš, ārsti likumīgi varēs viņiem uzlikt naudas sodu. Pacienti, kuriem ir pamatots iemesls neierasties uz pieņemšanu, joprojām būtu atbrīvoti no maksas. Amatpersonas cer, ka soda naudas tiks piemērotas no janvāra. Likuma izmaiņas tuvāko mēnešu laikā tiks iesniegtas Francijas parlamentam.