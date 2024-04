Kas notiek ar organismu, ja brauc ar velosipēdu katru dienu?

Minoties uz velotrenažiera, uzmanība galvenokārt tiek pievērsta kājām. Tādējādi braukšana ar divriteni ir grūtāka, jo jāizmanto vairāk muskuļu, pārvarot nelīdzenu reljefu, kalnus, līkumus, braucot dažādos laikapstākļos, turpretim ar velotrenažieri jebkurā laikā var atteikties no papildu pretestības uzstādījuma. Tā kā velosipēds prasa lielāku piepūli, attiecīgi arī tiek sadedzināts vairāk kaloriju. Piemēram, ap 70 kg smagam cilvēkam minoties uz velotrenažiera, 30 minūtēs atkarībā no vingrinājuma intensitātes tiek sadedzinātas 260–390 kalorijas, savukārt, braucot ar velosipēdu brīvā dabā, efekts svārstās no 300 līdz 600 kalorijām (atkarībā no braukšanas ātruma).