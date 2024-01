Dabisks un zinātniski pierādīts vitamīns cīņai ar gripu

Slimība sākās pēkšņi ar visiem gripai raksturīgajiem simptomiem – augstu temperatūru, galvassāpēm, drebuļiem, muskuļu sāpēm, kaulu laušanu, sausu klepu, aizliktu degunu, diskomforta sajūtu aiz krūšu kaula un izteiktu nespēku.

Protams, momentā zvanīju savai ģimenes ārstei, lai lūgtu padomu, ko darīt. Viņa teica, ka antibiotikas noteikti uzreiz nevajadzētu dzert, jo tās nepalīdz pret pašu gripas vīrusu. Tās izraksta tikai tad, kad jau ir sācies bakteriāls iekaisums. Daktere ieteica sākt ar palielinātu C vitamīna devu – 1000 mg dienā slimības akūtajā fāzē. Sabijusies, ka iedzīvošos vēl arī vēdergraizēs, iebildu, ka manam kuņģim nepatīk skābs, uz ko ģimenes ārste atteica, ka tādā gadījumā vajadzētu izvēlēties bezskābes C vitamīnu, un ieteica mūsu pašu zīmola LYL love your life® produktu LYL premium C. Tas nerada kuņģa kairinājumu un citus iespējamos gremošanas trakta traucējumus un, pateicoties LYLsmart™ kapsulas tehnoloģijai, nodrošina pakāpenisku C vitamīna uzņemšanu 8 stundu laikā. Tāpēc organisms uzņemto vitamīnu spēj izmantot maksimāli. Turklāt LYL premium C formula ir papildināta ar vērtīgiem bioflavonoīdiem – hesperidīnu, kvercetīnu un rutīnu –, kam piemīt pretvīrusu, antioksidējošas un pretiekaisuma īpašības.

Lai LYL premium C jums palīdz izvairīties no gripas un aptur šī nepatīkamā vīrusa izplatīšanos sabiedrībā.

Daktere īpaši akcentēja kvercetīnu – tam esot veikta virkne pētījumu, kas uzrāda labus rezultātus, veicinot atveseļošanos no A tipa gripas vīrusa. Internetā papētīju informāciju par jaunākajām metodēm gripas ārstēšanā un atradu, ka gripas vīrusa mutācijas un zāļu rezistences dēļ nav universālas terapijas, kas nodrošina aizsardzību pret gripu, un tas joprojām ir izaicinājums – atrast alternatīvas sezonālās gripas ārstēšanas metodes. [1]

Lai cīnītos pret šo pastāvīgi mainīgo vīrusu, ļoti svarīgas ir jaunas ārstēšanas metodes, un daudzi ziņojumi liecina, ka ievērojamas priekšrocības ir jaunu bioaktīvu ķīmisko vielu izstrādei, kas iegūtas no dabīgām zālēm. Fitoķīmiskās vielas – flavonoīdi – uzrāda aizsargājošu iedarbību pret gripu, iekaisumiem un citām vīrusu infekcijām. Kvercetīns ir viens no visizplatītākajiem flavonoīdiem, kam ir antioksidatīva, antibakteriāla un pretvīrusu iedarbība, un tas uzrāda inhibējošu (kavējošu) aktivitāti gripas infekcijas agrīnā stadijā. [2]

Ir virkne publikāciju, kas vēsta, ka augu materiāli un aktīvie savienojumi ir pārbaudīti daudzu gadu garumā, tostarp tādi aktīvie savienojumi kā bioflavonoīdi. Kvercetīns un tā atvasinājumi ir flavonola savienojumi, kas galvenokārt sastopami augļos un dārzeņos (visvairāk citrusaugļos, kivi, zemenēs, sarkanajos un zaļajos piparos, brokoļos, kartupeļos, tomātos), un tiem ir bijusi terapeitiska iedarbība pret gripas vīrusu – kā papildu terapija gripas un ar to saistīto simptomu kontrolē. [3]

Internetā atradu vēl kādu informāciju par C vitamīnu: tas ir būtisks imūno šūnu pareizai darbībai (tas koncentrējas imūnšūnās un ātri iztukšojas infekcijas laikā). Tāpēc ir svarīgi to uzņemt pietiekamā daudzumā. Attiecīgi C vitamīna deficīts ievērojami vājina imūnsistēmu un palielina infekciju risku. [4]

Ģimenes ārstes ieteikums un internetā atrastā informācija par C vitamīna būtisko lomu gripas laikā mani absolūti pārliecināja, un es meklēju internetā, kur iegādāties dakteres ieteikto LYL premium C. Atradu ražotāja mājaslapu – www.lyl.eu – un tur uzzināju, ka LYL premium C uzsūkšanās spēja (efektivitāte) ir identiska dabā sastopamiem C vitamīna avotiem, savukārt kalcija L-askorbātam ir ievērojami augstāka uzsūkšanās spēja nekā askorbīnskābei, ko parasti izmanto C vitamīna ražotāji.

Tā kā gripas epidēmija vēl ir pašā plaukumā, iegādājos LYL premium C ne tikai sev, bet arī vīram un abiem saviem pusaudžiem. Lai izvairītos no gripas, viņi lieto 1000 mg C vitamīna katru dienu, bet es – 2000 mg dienā. Vienlaikus visi ēdam augļus un dārzeņus, kas satur daudz C vitamīna.

Lai LYL premium C jums palīdz izvairīties no gripas un aptur šī nepatīkamā vīrusa izplatīšanos sabiedrībā! Šobrīd tas aptiekās un interneta aptiekās pieejams ar atlaidi līdz 25%.

Reklāmas raksts sadarbībā ar SIA Ozermedia.



Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.