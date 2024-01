Noskaties – kas ir zāļu apgādes uzņēmumi?

Par to rūpējas zāļu apgādes uzņēmumi, kur nonāk zāles no ražotāja, tiek uzglabātas atbilstošā režīmā, piegādātas aptiekām un veselības aprūpes iestādēm pēc to pieprasījuma.

Zāļu apgādes uzņēmumi ir valsts kritiskās infrastruktūras daļa, jo tiem ir jānodrošina nepieciešamie medikamenti un medicīniskais aprīkojums arī sarežģītās un krīzes situācijās.

Latvijā zāļu apgāde ir būtiska uzņēmējdarbības nozare, kas apkalpo visas aptiekas un veselības aprūpes iestādes un nodarbina vairāk nekā 500 darbiniekus. Katru dienu zāļu apgādes uzņēmumu automašīnas pa Latviju nobrauc vairāk nekā 23 000 kilometrus, lai mums visiem būtu iespēja aptiekā iegādāties nepieciešamo medikamentu.

Vairāk par zāļu apgādes uzņēmumu darbību uzzini video stāstā.

Raksts tapis sadarbībā ar Latvijas nacionālo zāļu apgādes asociāciju.