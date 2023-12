Kādās formās nopērkams D vitamīns, kā tās atšķiras un kā izvēlēties?

Pārsvarā visas uzturvielas, kas nepieciešamas mūsu organismam, varam uzņemt ar sabalansētu, uzturvielām bagātu un daudzveidīgu uzturu. Tomēr ir daži vitamīni un minerālvielas, ko ar uzturu uzņemt pietiekošā daudzumā nevar.

Tā tas ir arī D vitamīna gadījumā. Proti, tikai 10–20 % no nepieciešamās D vitamīna devas iespējams uzņemt ar pārtiku. D vitamīns ir viens no retajiem vitamīniem, ko organisms spēj sintezēt arī pats, jo saules UV-B staru ietekmē tas veidojas mūsu ādā. Taču mūsu klimatiskajos apstākļos saulaino dienu gadā ir krietni mazāk, lai organisms šo vitamīnu spētu saražot pietiekami.

Tomēr D vitamīnam ir ļoti svarīga loma mūsu organismā, tāpēc, lai nodrošinātu to, ka tas tiek uzņemts pietiekami, ārsti un farmaceiti to iesaka uzņemt papildus. Aptiekas piedāvā ļoti plašu D vitamīna preparātu klāstu. Taču, kā izvēlēties sev piemērotāko? Kādās formās D vitamīns pieejams, kādas ir galvenās atšķirības un kā izvēlēties savām vajadzībām atbilstošāko vitamīna formu – par to visu raksta turpinājumā!

D vitamīna nozīme

Interesants ir fakts, ka D vitamīns nemaz nav vitamīns, bet gan taukos šķīstošs steroīds. Dabā tas sastopams vairākos veidos, taču mūsu organismam nozīmīgākie ir D3 un D2. D3 vitamīns UV-B staru ietekmē sintezējas mūsu ādā, savukārt gan D2, gan D3 veids pavisam nelielā daudzumā atrodams tādos produktos kā treknajās jūras zivīs, olās vai aknās.

D vitamīnu mēdz dēvēt arī par saules hormonu.Tiesa gan, hormona īpašības tas iegūst tikai nierēs, pēc tam, kad organisms to pārstrādājis aknās. D vitamīns piedalās ļoti daudzos organisma procesos:

veicina kalcija un fosfora normālu uzsūkšanos un izmantošanu, līdz ar to tam ir nozīmīga loma kaulu un zobu veselības uzturēšanā:

palīdz uzturēt muskuļu darbību;

veicina normālu imūnsistēmas darbību;

piedalās šūnu dalīšanās procesos.

Īpaši svarīgi D vitamīnu pietiekamā daudzumā ir uzņemt bērniem un pusaudžiem, lai veicinātu normālu kaulu un zobu augšanu un attīstību. Tāpat D vitamīna deficīts ir bīstams arī vecāka gada gājuma cilvēkiem, jo var veicināt rahīta vai osteoporozes attīstību. D vitamīna deficīts ietekmē arī sirds un asinsvadu slimību attīstību.

Ziemā par D vitamīna līmeni jāpiedomā īpaši

D vitamīna sintēze, ko sekmē UV-B staru ietekme uz mūsu ādu, varētu būt lielisks veids kā šo vitamīnu uzņemt dabiski. Tomēr ne viss ir tik vienkārši. Dabisku D vitamīna sintēzi ietekmē virkne faktoru – ādas tonis, uztura paradumi, alkohola lietošana, smēķēšana, hroniskas saslimšanas u. c. Taču nozīmīgākā loma ir tieši klimatiskajiem apstākļiem.

Kā norāda ārsti, Latvijā aptuveni 80 % no visiem iedzīvotājiem ir D vitamīna deficīts. Pie mums, gluži vienkārši, saulaino dienu skaits gadā ir krietni mazāks kā Dienvidu valstīs. Turklāt D vitamīna sintēzi kavē arī saules aizsargkrēmu lietošana, kas karstajās vasaras dienās ir ārkārtīgi svarīgi mūsu ādas veselībai. Ziemā D vitamīna deficītu novēro visizteiktāk, jo dienas ir īsas un mūsu ķermeni gandrīz pilnībā klāj apģērbs.

Aptiekās nopērkamo D vitamīna preparātu formas

Lai parūpētos par savu veselību, ārsti un farmaceiti D vitamīnu iesaka uzņemt papildus, īpaši ziemā. Taču svarīgi atcerēties, ka pirms jebkuru vitamīnu vai minerālvielu kursa uzsākšanas, iepriekš noteikti nepieciešams konsultēties ar savu ģimenes ārstu, jo, lai gan ļoti reti, ir iespējams arī D vitamīna intoksikācijas jeb pārdozēšanas risks. D vitamīna līmeni asinīs nosaka veicot asins analīzes.

D vitamīns aptiekās pieejams ļoti plašā klāstā un tas atšķiras gan pēc preparāta formas, gan devas lieluma. Uz aptiekās nopērkamajiem preparātiem D vitamīna devas lielumu parasti norāda ar mērvienību IU (international units) vai latviski SV (starptautiskās vienības).

Droša D vitamīna deva pieaugušajiem dienā ir līdz 4000 SV. Ja veicot analīzes D vitamīns ir optimālā līmenī, D vitamīna devu var arī mazināt, savukārt, ja D vitamīns ir zemā vai ļoti zemā līmenī, ģimenes ārsts var lemt par devas palielināšanu.

Aptiekās D vitamīns pieejams:

Tabletēs – viena no izplatītākajām D vitamīna preparātu formām. Pieejamas gan košļājamas tabletes ar augļu vai ogu garšu, gan parastā tablešu forma, kā arī kompleksi D vitamīna tablešu preparāti, kuru sastāvā ir arī citi vitamīni vai minerālvielas. Lielākoties piemērotas lietošanai pieaugušajiem vai bērniem no 11 gadu vecuma.

LIVOL EXTRA Vitamin D 2000SV ar upeņu garšu: Livol Extra košļājamās tabletes, kas paredzētas lietošanai pieaugušajiem un bērniem no 11 gadu vecuma. Ieteicamā dienas deva ir viena tablete dienā. Tabletes paredzētas košļāšanai.

Nateo D 4000 SV: kapsulu formas D vitamīns, kas izšķīdināts attīrītā saulespuķu sēklu eļļā, panākot veiksmīgāku D vitamīna uzsūkšanos organismā. Paredzēts lietošanai pieaugušajiem un bērniem no 11 gadu vecuma, pa 1 kapsulai dienā, norijot veselu vai sakošļājot.

Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu!

Košļājamās želejas tabletes – visai ģimenei, taču īpaši bērniem piemērota D vitamīna forma. D vitamīns pieejamas atraktīvās lācīšu vai citās gumijas želeju formās un papildināts ar augļu vai ogu garšām.

– visai ģimenei, taču īpaši bērniem piemērota D vitamīna forma. D vitamīns pieejamas atraktīvās lācīšu vai citās gumijas želeju formās un papildināts ar augļu vai ogu garšām. Pulvera formā – reti sastopama forma, taču ir ērti lietojama. Pulvera formas D vitamīnu paredzēts izšķīdināt ūdenī, sulā vai lietot ieberot tieši mutē. Piemērots pieaugušajiem, kā arī tad, ja ir grūtības norīt kapsulas vai tabletes.

– reti sastopama forma, taču ir ērti lietojama. Pulvera formas D vitamīnu paredzēts izšķīdināt ūdenī, sulā vai lietot ieberot tieši mutē. Piemērots pieaugušajiem, kā arī tad, ja ir grūtības norīt kapsulas vai tabletes. Pilieni – ērti lietojami, taču var būt grūtības precīzi dozēt nepieciešamo devu. Pilienu formā D vitamīns ir izšķīdināts eļļā, nodrošinot efektīvāku uzsūkšanos organismā. Piemērots tiem cilvēkiem, kuriem ir grūtības norīt tabletes vai kapsulas.

– ērti lietojami, taču var būt grūtības precīzi dozēt nepieciešamo devu. Pilienu formā D vitamīns ir izšķīdināts eļļā, nodrošinot efektīvāku uzsūkšanos organismā. Piemērots tiem cilvēkiem, kuriem ir grūtības norīt tabletes vai kapsulas. Izsmidzināmā spreja formā – šī brīža iecienītākā D vitamīna forma, jo nodrošina precīzu, ērtu dozēšanu, augstu uzsūkšanās efektivitāti. Spreja formas preparāti piemēroti lietošanai visai ģimenei, taču īpaši piemēroti cilvēkiem ar rīšanas grūtībām, bērniem, kā arī grūtniecēm, kuras nomoka slikta dūša.

LYL sun D3 PROFESSIONAL 4000 SV sprejs: Dabiskas izcelsmes (iegūts no lanolīna) augstas uzsūkšanās efektivitātes un koncentrācijas D3 vitamīns izsmidzināma spreja formā. LYL D vitamīna sprejs ir ērti lietojams un paredzēts 125 lietošanas reizēm jeb aptuveni 4 lietošanas mēnešiem. Piemērots lietošanai pieaugušajiem un bērniem no 11 gadu vecuma, pa 2 pūtieniem dienā pēc ēdienreizes.

Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu!

Parūpējies par savu un savas ģimenes veselību kopā ar InternetAptieka.lv!

D vitamīns tabletēs, kapsulās, pilienos un spreja formā, kā arī citi uztura bagātinātāji, vitamīni, medikamenti un medicīnas preces plašā klāstā par vienmēr izdevīgām cenām pieejami InternetAptieka.lv! Ja vēlies saņemt profesionālu farmaceitu konsultāciju, piedāvājam iespēju sazināties ar atsaucīgajiem InternetAptieka.lv farmaceitiem mūsu mājas lapas platformā, Whatsapp vietnē vai sazinoties pa tālruni!

Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu!