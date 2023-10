Palīgā! Ko iesākt, ja moka caureja?

Visgrūtākās pirmās 48 stundas

Ikviens, kurš reiz saskāries ar caureju, zina, cik tā ir nepatīkama un nogurdinoša, turklāt nereti tai pievienojas slikta dūša, paaugstināta temperatūra un liels nogurums. Vienīgais mierinājums, ka vēdera vīrusa vai baktēriju izraisīta caureja parasti ilgst aptuveni 3 dienas, bet pirmos uzlabojumus vajadzētu just jau pēc 48 stundām. Sasirgušajam visu laiku ir jānovēro sava pašsajūta, savukārt, ja caureja ir zīdainim vai mazam bērnam, vecākiem ir jābūt ļoti modriem un nemitīgi jāseko līdzi bērna pašsajūtai. Ja novēro ārkārtīgi lielu nogurumu, apātiju, urīns ir tumšs – tās ir pazīmes, ka organisms ir atūdeņojies un steigšus jāmeklē medicīniskā palīdzība.

Nē – pretcaurejas zālēm. Jā – probiotikām

Ārsti norāda, ka caureja ir aizsargreakcija, kas palīdz vīrusus un baktērijas ātrāk izvadīt no organisma, tāpēc akūtas caurejas laikā nevajadzētu lietot spēcīgus pretcaurejas līdzekļus, ja to nav atļāvis dakteris. Tie tikai pasliktina situāciju, jo viss sliktais paliek organismā nevis tiek izvadīts ārā. Līdz ar to slimošana ir ilgāka un organismam ir jāiztur daudz lielāka slodze, lai cīnītos ar vīrusu vai baktēriju izraisītajām sekām. Savukārt pretcaurejas līdzekļus, kas satur probiotikas, piemēram, bezrecepšu medikamentu Enterol gan lietot ir ne tikai ieteicams, bet vajag. Tas satur rauga sēnīti Saccharomyces boulardii, kas tieši iedarbojas uz mikrobiem, atjauno zarnu mikrofloru, paaugstina zarnu trakta aizsardzības spējas un uzlabo kopējo sirdzēja pašsajūtu, tāpēc slimošana ir vieglāka un atlabšana ātrāka.

Regulāri jāpadzeras, lai justos labāk

Caureja moka gan lielus, gan mazus, tomēr ikvienam tās laikā galvenais uzdevums ir pietiekami daudz uzņemt šķidrumu. Mediķi atzīst, ka visbīstamākā caureja ir zīdaiņiem un bērniem līdz 1 gada vecumam, jo viņi sliktās pašsajūtas dēļ atsakās ne tikai ēst, bet arī padzerties un tāpēc organisms var atūdeņoties, kas ir liels drauds veselībai. Arī senioriem caurejas laikā jābūt ļoti piesardzīgiem, jo viņu organisms atūdeņojas ātrāk, nekā jauniešiem un cilvēkiem spēka gados. Par atūdeņošanos liecina sausas lūpas un mute, slāpes, iekritušas acis, miegainība vai arī netipiska uzbudinātība, nespēks, izmainīts apziņas stāvoklis. Kamēr moka caureja pieaugušajiem būtu vēlams izdzert vismaz 2 litrus šķidruma dienā. Svarīgi to darīt nevis pāris piegājienos, bet ik pa laikam, iemalkojot nelielu ūdens daudzumu. Slimojot ūdens vietā ieteicams dzert minerālūdeni, kura sastāvā ir arī sāļi un citas minerālvielas, tāpat var pagatavot žāvētu augļu novārījumu – tas palīdzēs uzturēt kālija daudzumu organismā. Lai mazinātu atūdeņošanās risku, var lietot aptiekā nopērkamus preparātus, kas aizkavē atūdeņošanos un pasargā organismu no sāļu zuduma.

Priekšroka vieglai maltītei

Kamēr moka vēdera vīruss nevajadzētu pilnībā atteikties no ēdiena vai arī ieturēties kā ierasts, jo arī ar ēdiena palīdzību ir iespējams uzlabot pašsajūtu. Ja ēst negribas, nevajag spiest sev vai bērnam ieturēt kārtīgu maltīti, tā vietā var izdzert vieglu buljonu vai apēst bezpiedevu jogurtu. Sliktās pašsajūtas laikā no ēdienkartes vēlams izslēgt svaiga piena produktus, augļus un sulas, kā arī smagus, treknus, ceptus ēdienus un saldumus. Toties skābpiena produkti, cieti saturoši produkti, vārīti kartupeļi, kartupeļu biezenis (bez piena un sviesta), nāks tikai par labu.

Svarīgi!

Lai pasargātu sevi no vēdera vīrusiem un caureju izraisošām baktērijām, pēc iespējas biežāk mazgā rokas, neēd nemazgātus dārzeņus un augļus un neaiztiec ar netīrām rokām muti.