Terapija, ko parasti izmanto asins vēža ārstēšanā, varētu darboties arī multiplās sklerozes gadījumā

Terapija, ko parasti izmanto, lai „atiestatītu” imūnsistēmu, varētu palēnināt multiplās sklerozes progresēšanu. Pētnieki pauda cerību, ka nākotnē šo terapiju varētu "iekļaut kā aprūpes standartu" multiplās sklerozes ārstēšanā.

Autologās hematopoētisko cilmes šūnu transplantācijas (aHSCT) mērķis ir iedarbināt pacienta imūnsistēmu. Asins šūnas tiek iegūtas no paša pacienta kaulu smadzenēm vai asinīm un pēc ķīmijterapijas tiek ievadītas no jauna. Saskaņā ar Zviedrijā veiktā pētījuma rezultātiem šis process varētu palīdzēt palēnināt recidivējošas remitējošas MS progresēšanu.

Cilvēkiem ar šo slimības formu ir periodi, kad simptomi pasliktinās, bet pēc tam seko remisijas periods.

Pētnieku komanda uzņēma 231 multiplās sklerozes pacientu, no kuriem 174 bija ārstēti ar aHSCT pirms 2020. gada.

Pētījumā iekļautajiem pacientiem MS bija ilgāk nekā trīs gadus un viņi bija saņēmuši divas standarta ārstēšanas terapijas. Pētījumā tika konstatēts, ka pēc pieciem gadiem 73 % ārstēto pacientu un 65 % pacientu pēc 10 gadiem nav slimības aktivitātes pazīmju.

Gada laikā pirms aHSCT ārstēšanas pacientiem vidēji ik pēc 1,5 gadiem tika novērots slimības recidīvs. Pēc terapijas vidējais recidīva biežums bija viens recidīvs ik pēc 30 gadiem.

Komanda apgalvoja, ka tās secinājumi, kas publicēti žurnālā "Journal of Neurology Neurosurgery and Psychiatry", "pierāda, ka aHSCT (recidivējošas remitējošas MS) gadījumā ir iespējama parastās veselības aprūpes ietvaros un to var veikt, neapdraudot pacientu drošību".